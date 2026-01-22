우리은행, 한화그룹과 첨단산업 투자 등 생산적금융 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방산·우주항공 등

한화그룹 투자 일정 맞춤 자금 집행

우리은행이 22일 한화그룹 본사에서 한화그룹과 '첨단전략산업 생태계 구축을 위한 금융지원 협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약식에는 정진완 우리은행장과 신용인한화 재무실장(CFO)을 비롯한 양사 주요 경영진이 참석했으며, 양사는 방산·우주항공 등 첨단전략산업을 중심으로 시설투자, 수출입 금융, 해외사업 프로젝트에 대한 금융 협력을 추진하기로 했다.

특히 이번 협약은 한화그룹의 투자 일정에 맞춰 여신 지원 한도를 사전에 설정함으로써, 자금 집행의 신속성과 예측 가능성을 높인 것이 특징이다. 협력의 연장선에서 한화그룹 임직원을 대상으로 한 전문 자산관리 컨설팅 서비스도 함께 제공할 예정이다.





AD

우리은행 관계자는 "기업의 중장기 투자 계획에 맞춰 금융 지원 구조를 선제적으로 설계하는 것이 생산적 금융의 핵심"이라며 "첨단전략산업을 중심으로 실물경제 성장을 뒷받침하는 금융의 역할을 지속해 나가겠다"고 말했다.

22일 한화그룹 본사에서 우리은행과 한화그룹이 '첨단전략산업 생태계 구축을 위한 생산적 금융지원 협약'을 체결했다. 강태우 한화 상무(왼쪽부터), 장연성 한화오션 재무실장, 전연보 한화시스템 재무실장, 신용인 한화 재무실장, 정진완 우리은행장, 배연수 우리은행 기업그룹장, 송용섭 우리은행 여신지원그룹장, 정해원 우리은행 종로기업영업본부장이 협약식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 우리은행

AD





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>