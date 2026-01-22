청송군, 장애인복지 허브 짓는다… ‘장애인복지센터’ 건립 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2027년 착공, 장애인 맞춤형 복지 공간 조성으로 포용 복지 실현

경북 청송군(군수 윤경희)이 장애인 복지서비스를 한곳에 모은 통합 거점, '청송군 장애인복지센터' 건립을 추진한다.

청송군은 청송읍 금곡리에 위치한 경북지체장애인협회 청송군지회 사무실을 철거하고, 해당 부지에 2028년 7월 준공을 목표로 지상 5층 규모의 장애인복지센터를 신축할 계획이다.

이번 사업은 경상북도 낙후지역발전 기본계획(2차) 사업에 2025년 11월 최종 선정되며 총 60억원의 예산을 확보함에 따라 공공적 지원 기반이 마련됐으며, 지역 복지정책의 핵심 프로젝트로 본격 추진된다.

장애인복지센터는 노후화된 장애인단체 사무실과 시설을 한 곳으로 통합 이전해 단체 간 서비스 연계와 협업 기능을 강화하고, 장애인 맞춤형 복지 허브 공간으로 조성될 예정이다.

군은 1월 말부터 건축기획 용역과 군관리계획 결정 용역 발주를 시작으로 본격적인 사업 추진에 돌입하며, 사업의 안정적인 추진을 위해 추가 예산 확보에 다각적으로 노력하고, 건축기획 단계부터 완공까지 장애인 단체의 의견을 수시로 청취해 최대한 반영할 방침이다.





청송군 관계자는 "장애인복지센터 건립으로 장애인 단체의 사무공간 개선은 물론, 장애인들의 소통과 교류, 통합된 서비스 제공 공간이 마련돼 군 장애인들의 복지 증진과 권익 향상에 크게 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

