동해안 교통의 빈칸 채운다… 울진군, ‘남북10축 고속도로’ 울진 구간 반영 총력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국토교통부 방문, 제3차 고속도로 건설계획 신규사업 포함 공식 건의



원전 비상대피·물류 인프라 필요성 등 제3차 고속도로 계획 반영 요청

경북 울진군이 '교통 오지'라는 오명을 벗고 지역의 미래를 바꿀 핵심 인프라인 '남북10축(영덕∼울진∼삼척) 고속도로'의 건설을 위해 총력전에 나섰다.

손병복 울진군수는 지난 1월 19일 국토교통부를 방문해 도로국장과 도로정책과장 등 관계자들을 만나 현재 국토부가 수립 중인 '제3차 고속도로 건설계획(2026∼2030)'에 남북10축 고속도로의 울진 구간을 신규사업으로 반영해 줄 것을 건의했다.

손병복 울진군수 가 국토교통부를 방문해 이우제 도로국장에게 남북10축 고속도로의 울진 구간의 필요성을 설명하고 있다. 울진군 제공

AD

남북10축 고속도로는 부산과 강원도 고성을 잇는 동해안을 따라 계획된 국토의 척추에 해당하는 국가 간선 도로망의 핵심축임에도 불구 현재 영덕∼울진∼삼척 구간만 유일하게 단절돼 있어 동해안 지역 발전에 제 역할을 못 하고 있는 실정이다.

울진군 이번 건의에서 단순한 교통편의 증진을 넘어 울진군의 생존권과 직결된 핵심 논리로 강조했다. 전국 최대 규모의 원전 소재지인 울진에서 방사선 비상대피계획 확대로 대피범위가 30㎞까지 확대됨에도 불구 대피로가 부족한 실정이다. 이에 따라 실제 원전 사고 발생 시 활용 가능한 고속도로 확보가 반드시 필요하다는 점을 강조했다.

현재 조성 추진 중인 원자력수소 국가산업단지의 대규모 물류 운송 인프라 구축이 필수적이라는 점을 부각했다.

또 교통 오지로 불리는 울진군의 열악한 접근성 문제와 인구소멸 위기 등을 극복하기 위한 측면에서도 남북10축 고속도로 건설의 필요성을 설명했다.

전국에서 고속도로 접근성이 가장 낮은 지역 중 하나인 울진군의 현실은 정부의 국가균형발전이라는 정책 방향에 비춰 매우 가혹하게 소외돼 있으며, 국가도로망 종합계획에서 제시하고 있는 전국 30분 이내 고속도로 접근이라는 도로 정책의 목표 달성을 위해서라도 울진 구간 고속도로는 반드시 건설돼야 한다고 강조했다.

특히 지난해 11월 포항∼영덕 구간의 고속도로가 개통되면서 울진까지의 고속도로 연결에 대한 울진군민들의 기대감이 커짐과 동시에, 고속도로 소외지역으로서의 상대적 박탈감이 군민들 사이에서 더욱 커지고 있는 현실도 국토부에 가감 없이 전달했다.

이우제 국토교통부 도로국장은 "울진군이 처한 지리적 여건과 동해안 지역 고속도로 연결의 필요성에 대해 충분히 공감한다"며"수립 중인'제3차 고속도로 건설계획'의 검토과정에서 심도 있게 논의하고 잘 검토하겠다"라고 화답했다.





AD

울진군 관계자는 "고속도로 건설은 울진의 경제활성화와 교통편의성 뿐만 아니라 군민의 생명과 직결된 절박한 과제이며 지역민의 숙원사업"이라며 "제3차 고속도로 건설계획에 남북 10축 울진 구간 고속도로가 반영될 때까지 행정력을 집중해 전방위 노력을 아끼지 않겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>