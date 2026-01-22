오산시 보건소, 장기요양 재택치료센터 시범사업 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

관내 의원 2곳과 업무협약

방문진료·간호…돌봄서비스도 연계

경기도 오산시 보건소는 21일 오산시민의원, 세교중앙내과의원과 '장기요양 재택의료센터' 시범사업을 위한 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

오산시의 '장기요양 재택의료센터 시범사업 업무협약식'에서 참석자들이 협약서를 들어 보이고 있다. 오산시 제공

이 사업은 의사·간호사·사회복지사로 구성된 전문 인력이 팀을 이뤄 장기요양 수급자에게 방문진료와 방문간호를 실시하는 것이다. 이 과정에서 필요한 지역사회 돌봄서비스도 연계·지원한다.

협약 기관들은 통합돌봄 대상자와 건강 취약계층을 중심으로 의료 연계와 맞춤형 지원을 제공하고, 장기요양 재택의료 서비스의 안정적인 정착을 위해 협력할 예정이다.





김태숙 오산시보건소장은 "이번 협약은 지역사회 장기요양 수급자의 의료 접근성을 높이기 위한 의미 있는 첫걸음"이라며 "앞으로도 이 서비스가 지역사회에서 안정적으로 운영될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

