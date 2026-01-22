[폴폴뉴스]민주당 40% vs 국힘 20%…지방선거 與 지지 47%, 野 지지 40%

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

李대통령 지지율 59%



더불어민주당과 국민의힘 정당 지지율이 2배 차이로 벌어졌다는 여론조사가 나왔다. 다만 지방선거에서 여당을 지지할 것인지, 야당을 지지할 것인지 묻는 말에서는 격차가 크게 줄어 눈길을 끌었다.

22일 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치의 전국지표조사(NBS·19~21일 전국 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 휴대전화 면접 방식으로 진행·표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률 20.2%)에 따르면 이재명 대통령의 국정운영에 대해 '잘하고 있다'는 평가는 2주 전과 비교해 2%포인트 하락한 59%로 조사됐다. '잘못하고 있다'는 평가는 2%포인트 오른 31%로 나타났다.

정당 지지율에서는 민주당 지지율이 1%포인트 상승한 40%로 나타났다. 반면 국민의힘 지지율은 3%포인트 하락한 20%로 조사됐다.

다만 올해 6월3일 지방선거와 관련해 여당에 힘을 실어줘야 한다는 의견은 47%인데 반해, 견제를 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다는 의견은 40%로 조사됐다. 여야 지지율과 지방선거에 대한 인식은 다소 상의한 셈이다.

부동산 정책과 관련해서는 잘못하고 있다는 응답이 47%로 잘하고 있다는 응답 35%보다 높았다. 부동산 가격과 관련해서는 30%는 상승, 51%는 보합, 11%는 하락을 예상했다.

행정통합과 관련해서는 긍정적으로 본다는 여론이 53%, 부정적으로 본다는 여론은 30%였다.

민주당 일부 인사들의 공천헌금 의혹과 관련해서는 '공천 시스템 구조적 문제'라는 응답이 57%, '일부 인사의 개인적 일탈' 응답이 30%였다.





여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

