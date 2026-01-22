금값 5000달러 눈앞....관세 불확실성·Fed 우려에 사상 최고치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지정학적 리스크에 정책 불확실성 겹쳐

다수 애널리스트, 올해 금값 5000달러 돌파 전망

국제 금값이 온스당 4800달러선을 넘기며 사상 처음으로 5000달러를 눈앞에 뒀다.

21일(현지시간) 블룸버그에 따르면 미국 뉴욕상품거래소에서 거래된 올해 2월 인도분 금 선물 가격은 온스당 4837.5달러에 마감하며 사상 최고치를 경신했다. 금값이 4000달러를 돌파한 지 3개월 만이다. 같은 날 국제 금 현물 가격도 온스당 4831.73달러까지 치솟았으나, 이후 차익 실현 매물이 출회되면서 22일 오전 10시17분 현재(한국시간) 4806달러 수준에서 거래되고 있다.

월스트리트저널(WSJ)은 최근 금값 상승세를 트럼프 대통령의 대유럽 관세 위협(이후 철회), 그린란드 압박, 미 연방준비제도(Fed) 대한 정치적 압박 등으로 지정학·정책 불확실성이 확대된 것에 따른 결과로 해석했다. 여기에 각국 정부가 인플레이션과 부채를 효과적으로 통제하지 못할 경우 달러를 포함한 주요 통화 가치가 약화될 것이라는 우려도 금 매수를 자극하고 있다고 분석했다. 중앙은행들의 공격적인 매입 추세도 금 랠리를 뒷받침하는 요인으로 지목됐다.

이러한 흐름을 고려할 때 금값은 올해도 상승세를 이어갈 것이라는 전망에 힘이 실리고 있다. 런던금시장협회(LBMA)가 실시한 설문조사에서 다수 애널리스트는 올해 금값이 온스당 5000달러를 넘어설 것으로 내다봤다. 금값은 지난해 53차례 사상 최고치를 갈아치운 바 있다.





ICBC 스탠다드 은행의 줄리아 두 수석 원자재 전략가는 "금 가격이 온스당 최고 7150달러까지 상승할 수 있다"며 강한 낙관론을 제시했다. WSJ는 "역사적 통계를 보면 금의 상승세는 한번 시작되면 장기간 이어지는 경향이 있다"며 "2024년 27%의 상승률을 기록한 금값은 지난해에는 무려 65% 올랐고 상승세가 당분간 계속될 것이라는 전망에 무게가 실리고 있다"고 전했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

