SBI저축은행, '마이홈 정기적금' 출시…"무주택자 최대 8%"

기본 연 4%에 우대금리 요건 충족시 최대 8%

SBI저축은행은 청년 포함 무주택 고객 주거 안정을 응원하기 위해 '마이홈 정기적금' 상품을 출시했다고 22일 밝혔다.

SBI저축은행은 포용금융을 실현하기 위해 금융소비자보호 체계 강화, 금융 교육 지원, 비대면 금융 시스템 구축 등을 해왔다.

이번에 출시한 마이홈 정기적금도 이 같은 노력의 연장선으로 무주택 실수요자에 대한 사회적 관심과 금융 지원을 높이기 위해 기획됐다.

마이홈 정기적금은 만 19세 이상 무주택자가 가입할 수 있는 상품이다.

기본 연 4%의 금리에 ▲세대주(0.1%포인트) ▲만 39세 이하(0.9%포인트) ▲소득취약계층(1.0%포인트) ▲전세사기 피해고객(2.0%포인트)에 대한 우대금리를 적용, 최고 연 8%의 이자를 제공한다.





특히 전세사기 피해 고객 대상 수신 상품 우대금리는 금융권 최초로 마련된 지원 방안이다. 피해 고객에게 추가적인 이자 혜택을 제공한다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

