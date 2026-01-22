SSG닷컴, 퀵커머스 주문 50%↑…1주일간 바로퀵 무료배송

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SSG닷컴은 이달 1일부터 19일까지 바로퀵 주문 데이터를 분석한 결과, 주문 건수가 전월 같은 기간 대비 50% 증가했다고 22일 밝혔다.

바로퀵은 식품·생활용품 등 이마트 매장 상품을 점포 중심으로 반경 3㎞ 이내에서 배달대행사의 이륜차로 도착지까지 1시간 내외로 배송해주는 서비스다.

SSG닷컴 분석 결과 바로퀵 이용자 중 여성 고객이 주문 건수의 80%를 차지했다. 연령대별로는 40대가 40%로 가장 높았고 50대 30%, 30대 20% 순이었다.

SSG닷컴은 오는 28일까지 바로퀵으로 이마트 상품을 3만원 이상 구매한 고객에게 무료배송 쿠폰을 아이디(ID)당 2장씩 증정하는 프로모션을 진행한다.

바로퀵 물류 거점도 지난달 기준 60곳에서 이달 제주권을 포함한 지방 권역 10곳을 더해 전국 70곳으로 확대했다. 운영 상품은 1만2000여개로 늘었다.





SSG닷컴 관계자는 "즉시 배송 서비스를 더 많은 고객이 이용할 수 있도록 바로퀵 물류 거점을 계속 확대하고 있다"며 "무료배송 프로모션도 마련해 고객 만족도를 높이겠다"고 말했다.





