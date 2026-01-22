경기교육청, 전국 최대 어린이집 급식비 지원… 655억원 편성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도교육청이 유보통합 안착을 위한 격차 없는 성장을 위해 올해 전국 최대 규모의 '어린이집 급식비' 지원 사업을 추진한다.

도교육청은 올해 도내 어린이집에 재원 중인 3~5세 유아를 대상으로 사립유치원과 동일한 수준의 급식비를 지원하기로 하고 총 655억원 규모의 자체 예산을 편성했다고 22일 밝혔다.

이는 재원 기관과 관계없이 도내 모든 유아에게 질 높은 급식을 제공하기 위한 조치다. 이번 예산 지원으로 도내 10만여명의 어린이집 유아들이 혜택을 볼 것으로 도교육청은 보고 있다.

경기도교육청

AD

도교육청은 유치원과 동일한 급식비 지원을 위해 지원단가를 2023~2024년 2690원, 2025년 3020원, 2026년 3150원으로 매년 상향했다.

이는 어린이집 급식비를 지원하는 전국 7개의 교육청 중 최고 지원단가다.

임태희 경기교육감은 "교육과 보육, 보육과 교육의 경계를 허물고, 모든 아이가 차별 없이 최고의 환경에서 자랄 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





AD

도교육청은 앞으로 교육·보육의 보편적 질 개선 강화로 격차 없는 성장을 지원하는 방안을 지속적으로 마련할 계획이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>