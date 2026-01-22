본문 바로가기
기아 EV5·6 가격 최대 300만원 인하…전기차 대중화 이끈다

오현길기자

입력2026.01.22 08:56

EV3·EV4 0%대 초저금리 할부
EV5 스탠다드 실구매가 3400만원대

기아가 전기차 대중화를 EV5·6의 가격을 각각 280만원, 300만원 낮추고 금융 서비스를 강화한다.


기아는 22일 구매·보유·교체 전 과정에서 체감할 수 있는 혜택을 확대한다고 밝혔다. 전기차 구매 부담을 낮춰 국내 전기차 시장을 키우겠다는 복안이다.


기아 EV5·6 가격 최대 300만원 인하…전기차 대중화 이끈다 기아 전기차 라인. 기아
이날부터 계약을 시작하는 EV5 스탠다드 모델은 3400만원대까지 낮아질 것으로 예상된다. EV5 스탠다드 모델은 60.3kWh NCM 배터리를 탑재하고 최고 출력 115kW, 최대토크 295Nm를 발휘한다. 전비는 약 5.1km/kWh, 1회 충전 주행거리는 18인치 기준 약 335km다.


가격은 에어 4310만원, 어스 4699만원, GT라인 4813만원이며, 고객 인도는 3분기부터 진행될 예정이다. 향후 환경친화적 자동차 고시에 등재돼 세제 혜택을 적용받고, 정부·지자체 보조금과 내연기관차에서 전기차로 전환할 때 지급되는 전환지원금까지 받으면 서울시 기준 최대 3400만원대까지 낮아진다.


또 EV5 롱레인지 모델 가격을 280만원 내린다. 전기차 세제 혜택 적용 후 개별소비세 3.5% 기준 에어 4575만원, 어스 4950만원, GT라인 5060만원이다. 정부와 지자체 보조금, 전환지원금까지 적용하면 서울시 기준 에어 3728만원, 어스 4103만원, GT라인 4213만원 수준으로 구매할 수 있다.


기아 EV5·6 가격 최대 300만원 인하…전기차 대중화 이끈다 더 기아 EV5 스탠다드. 기아

EV6도 300만원 조정해 스탠다드모델 ▲라이트 4360만원 ▲에어 4840만원 ▲어스 5240만원, 롱레인지 모델 ▲라이트 4760만원 ▲에어 5240만원 ▲어스 5640만원 ▲GT라인 5700만원으로 내린다. EV6 GT 모델은 7199만원(환경친화적 자동차 세제혜택 비대상)이다.


정부와 지자체 보조금, 전기차 전환지원금까지 적용하면 서울시 기준 ▲라이트 3579만원 ▲에어 4059만원▲어스 4459만원, 롱레인지 모델 ▲라이트 3889만원 ▲에어 4369만원 ▲어스 4769만원 ▲GT라인 4829만원 수준이다.


기아는 EV3 GT, EV4GT, EV5 GT 등 고성능 전기차 모델을 상반기 중 순차적으로 출시해 상품 경쟁력을 강화하고 고객 선택 폭을 더욱 넓혀 나갈 계획이다.


아울러 전기차 구매 시점의 초기 부담을 낮추기 위해 0%대 초저금리 할부와 잔가보장 유예형 할부를 대폭 강화한다.


EV3·EV4를 M할부 일반형(원리금균등상환)으로 구매할 경우 48개월 0.8%, 60개월 1.1%의 금리가 적용된다. M할부 일반형 정상금리 대비 각각 최대 3.3%포인트(p) 인하된 수준이다. EV4 롱레인지 어스를 선수율 40%, 60개월로 구매 시 이자 부담만 약 260만원 절감되는 효과가 있다.


또 EV3·EV4를 잔가보장 유예형 할부로 이용하면 M할부 유예형 정상금리 대비 2.7%p 낮은 1.9% 금리가 적용되며(36개월 기준), 차량가의 최대 60%를 만기까지 유예할 수 있다. 중도상환 수수료도 전액 면제돼 고객은 언제든 잔여 원금을 상환하고 할부를 종료할 수 있다. 예를 들어 EV4 롱레인지 어스를 보조금 포함 선수금 30%로 구매하고 60%를 유예하면 월 19만 원대로 신차 이용이 가능하다.


잔가보장 유예형 할부는 초기 비용 부담이 적고 월 납입금이 낮아 2030세대를 중심으로 선호도가 높은 상품이다. 기아는 이번 조건으로 젊은 고객층의 전기차 이용이 더욱 늘어날 것으로 기대하고 있다.


기아 EV5·6 가격 최대 300만원 인하…전기차 대중화 이끈다 더 기아 EV5 스탠다드. 기아

전기차 이용 편의성과 정비 신뢰도를 높이기 위해 서비스 네트워크와 전문 인력 역량을 강화한다.


전국 17개 직영 서비스센터와 750여개 오토큐를 통해 정비 서비스에 대한 고객 편의를 폭넓게 제공하며, 향후 모든 서비스 거점에 전기차 전문 정비 인력 'KEVT PRO'를 확대 배치할 계획이다. 기본 정비 뿐만 아니라 고난도 정비까지 전기차 고객이 전 거점에서 더욱 편리하고 안정적인 서비스를 받을 수 있도록 한다.


기아는 전기차 총소유비용(TCO) 절감 효과를 높이기 위해 고전압 배터리의 부분 수리가 가능한 서비스 거점을 전국적으로 확대한다.


전기차 고전압 배터리는 손상 부위만 선별해 정밀 수리가 가능하도록 설계돼 있어 부분 수리 시 전체 교체 비용의 약 3~6% 수준으로 경제적인 수리가 가능하다. 이에 고전압 배터리 부분 수리 전용 장비와 전문 인력을 지속적으로 확충하고, 고객이 가까운 곳에서 더욱 신속하고 합리적인 비용으로 서비스를 받을 수 있도록 서비스 품질 강화에 집중할 예정이다.


기아는 중고 전기차 시장의 투명성과 신뢰성을 높이고 전기차 교체 장벽을 낮추기 위해 인증 중고차의 경쟁력도 강화한다. 국내 최초로 5개 등급 체계 '중고 EV 종합품질 등급제'를 도입, 배터리 성능과 상태 등 핵심 품질 요소를 종합적으로 평가해 투명하고 신뢰도 높은 성능 정보를 제공한다.


전기차 재구매 고객을 위한 혜택도 늘린다. 고객이 보유한 차량을 기아 인증중고차에 판매한 뒤 기아 전기차 신차를 구매할 경우, 트레이드인 프로그램을 통해 최대 100만원 할인 혜택을 받을 수 있다. 판매 차량이 전기차인 경우 전 차종을 대상으로 추가 70만원 보상매입 혜택을 제공한다.


보상매입 프로그램은 전기차 잔존가치를 차종별 1~3% 수준으로 높여 중고 전기차 시장에서 기아 전기차의 경쟁력 강화에 기여할 것으로 예상된다.


기아 관계자는 "타보고 싶은 전기차, 한 번 경험하면 계속 찾게 되는 전기차가 될 수 있도록 가격·금융·서비스·잔존가치까지 전 분야에서 고객 혜택을 강화하겠다"며 "고객 만족도를 최우선에 두고 국내 전기차 대중화에 적극 나서겠다"고 말했다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

