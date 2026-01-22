본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'AI 기본법 시행' 대기업 중심 선제 대응…현장 안착이 관건

노경조기자

김보경기자

입력2026.01.22 09:58

시계아이콘01분 33초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

카카오, 카나나 템플릿 생성물에 워터마크 삽입
삼성·SK텔레콤 AI 이미지도 인지 가능 워터마크
앵커노드·딥브레인AI 등 일부 스타트업도 도입
정부 "현장 안착 위해 컨설팅·사례집 적극 지원"

22일 세계 최초로 '인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(AI 기본법)'이 시행되면서 법에서 정한 AI 생성 결과물에 대한 워터마크 표시 의무를 준수하려는 기업들의 대응이 이어지고 있다. 정부가 1년 이상 유예기간을 뒀으나 법 시행 취지에 공감하는 만큼 선제적으로 대비하는 게 낫다는 판단이다.

'AI 기본법 시행' 대기업 중심 선제 대응…현장 안착이 관건
AD

카카오는 최근 새롭게 선보인 '카나나 템플릿'에 기본법에서 명시한 'AI 사용 표시 의무'를 반영했다. 카나나 템플릿으로 카카오톡 사진을 영상으로 만들면, AI 생성 결과물 우측 하단에 'kanana'라는 워터마크와 로고가 함께 붙는다. 워터마크는 AI 기본법에 대비한 것으로, 카카오는 '회사가 AI로 생성한 결과물을 제공할 경우 관련 법에 따라 고지·표시한다'는 내용을 약관에도 담았다. 카카오 관계자는 "카카오의 AI 기반 신규 기능, 서비스 도입 시 AI 기본법 시행을 고려해 필요한 내용을 통합서비스 약관에 명시했다"고 말했다.


워터마크는 사용자 시각을 기준으로 인지 가능 워터마크와 인지 불가능 워터마크로 분류된다. 삼성전자와 SK텔레콤도 AI를 통한 이미지 생성물에 인지 가능 워터마크를 반영했다. 반면 구글, 오픈AI, 메타 등 해외 주요 기업들은 국제 표준인 C2PA 또는 자사 알고리즘 개발을 통한 인지 불가능 워터마크를 활용하고 있다. AI 기술 표준을 구축한 C2PA는 2021년 어도비, BBC, 마이크로소프트(MS), 인텔 등을 주축으로 설립된 글로벌 연합체다. 국내에서는 네이버, 이스트소프트가 C2PA에 가입했다.


AI 기본법은 사업자에게 투명성·안전성 확보를 위한 의무를 부과하고 있다. 실제와 구분하기 어려운 딥페이크 생성물에는 사람이 명확히 인식할 수 있게 표시해야 한다. AI 생성 결과물을 서비스 외부로 반출하는 경우에도 워터마크를 넣어야 한다. 다만 AI 생성물이 챗봇, 게임, 메타버스 등 서비스 환경 내에서만 이용되는 경우 사용자 환경(UI) 안내, 로고 표출 등 비교적 유연하게 표시할 수 있다. 또 AI 생성 결과물을 콘텐츠 제작에 활용하거나 사회관계망서비스(SNS)에 올리는 이용자에게는 법적 의무를 부과하지 않는다.


일부 중소·스타트업도 워터마크 의무화를 인지하고는 있지만, 규제 변화에 대응할 인력·자원 여력이 있는 곳 중심으로만 움직임이 나타나고 있다. 앵커노드는 지난해 말부터 자사의 생성형 AI 기반 게임 제작 솔루션으로 생성한 이미지에 'gameAify' 워터마크가 노출되도록 했다. 구축 비용이 많이 들었지만, AI 생성 결과물의 오·남용을 방지하기 위한 정부 방침에 따르기로 했다. 딥브레인AI도 이달 초 눈에 보이지 않는 워터마크 솔루션을 공개하고 자사 플랫폼인 'AI 스튜디오'에 적용했다. 겉으로는 식별할 수 없지만, 파일에 AI 생성 여부와 출처 등 중요 정보 흔적이 남아 편집·복제되거나 녹화된 이후에도 추적이 가능하다.


정부는 이번 기본법이 AI 업계의 규제 강화에 초점 맞춰진 것이 아닌 산업 진흥을 위한 것이라고 강조한다. 현장 혼란을 줄이고 제도가 잘 안착할 수 있도록 1년간의 유예기간을 두고 지원한다는 계획이다. 유예기간에는 인명 사고·인권 훼손 등 사회적 문제를 야기하거나 국가적 피해를 초래한 경우에만 예외적으로 사실 조사를 실시하기로 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

과학기술정보통신부 관계자는 "AI 기본법은 사업자에게 필요 최소한의 의무를 부여해 안전성과 신뢰성을 제고하기 위한 것"이라며 "문의 사항에 대응할 플랫폼을 구성하고, 컨설팅 서비스를 제공, 사례집을 마련해 기업들의 이해와 도입을 도울 것이다"라고 말했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2209:09
    떡볶이로 월1억6000만원 번다…한국을 통째로 옮긴 '하노이 핫플' ⑩
    떡볶이로 월1억6000만원 번다…한국을 통째로 옮긴 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

  • 26.01.2110:09
    한국 흉내내는 J뷰티…"K뷰티, 고성장세 꺾일 것"⑧
    한국 흉내내는 J뷰티…"K뷰티, 고성장세 꺾일 것"⑧

    어재선 코스맥스재팬 법인장은 "K-뷰티는 올해 상반기까지 손 쓰지 않으면 하반기부터 (성장세가) 꺾일 것"이라고 경고했다. 어 법인장은 지난달 일본 도쿄 니혼바시역 인근 코스맥스재팬 사무실에서 진행한 아시아경제와의 인터뷰를 통해 "K뷰티가 일본에서 '잘된다'는 안일한 생각으로 접근하면 큰일 날 수 있다"면서 이같이 말했다. K뷰티가 현재 일본에서 '일상'으로 자리잡은 소비재지만, '가성비(가격 대비 성능)'를 갖춘 일

  • 26.01.2107:05
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티⑦
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티⑦

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2116:08
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기