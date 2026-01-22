본문 바로가기
"전력·클라우드·네트워크 입맛대로 투자하려면"…RISE AI 인프라 ETF '주목'

박형수기자

입력2026.01.22 08:25

인공지능(AI) 산업이 빠르게 성장하면서 이를 안정적으로 뒷받침하는 전력·데이터 처리·네트워크 등 인프라 전반의 중요성이 함께 커지고 있다. 막연히 AI 테마 전반에 투자하기보다 AI가 실제로 작동하는 과정에서 투자하고 싶은 영역을 구분해 볼 필요도 있다는 조언이 나온다.


KB자산운용은 'RISE AI 인프라 3총사'를 활용하면 AI 산업을 움직이는 핵심 요소인 전력, 클라우드, 네트워크에 각각 투자할 수 있다고 22일 밝혔다.


AI 데이터센터 증설 경쟁이 본격화하면서 가장 먼저 부각되는 분야는 전력 인프라다. 'RISE 전력인프라 ETF'는 급증하는 전력과 노후 전력망 교체 수요에 주목해 글로벌 전력 설비 투자 확대 수혜가 기대되는 기업에 투자한다. 미·중 기술 패권 경쟁 속에 중국산 장비가 배제되면서 기술력과 생산 경쟁력을 갖춘 국내 전력기기 기업들을 둘러싼 전망이 밝아지는 추세다.


두 번째 분야는 AI 연산에 특화된 클라우드 인프라다. KB자산운용은 지난해 11월 국내 최초로 네오클라우드(Neo Cloud) 기업에 집중적으로 투자하는 상품인 'RISE 미국AI클라우드인프라 ETF'를 출시했다. 네오클라우드는 AI 전용으로 설계한 차세대 클라우드를 말한다. 폭발적으로 증가하는 AI 학습·추론에 맞춰 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 기반의 초고성능 연산 환경을 제공하는 것이 특징이다.


마지막으로 AI 확산 과정에서 발생하는 네트워크 병목 현상을 해결할 연결성 인프라에 주목할 필요가 있다. 'RISE 네트워크 인프라 ETF'는 AI 시대의 또 다른 병목으로 지적받는 초고속·저지연 네트워크 인프라에 집중한다. 수만 개의 GPU를 하나의 시스템처럼 연결하기 위해서는 네트워크 기술 고도화가 필수적이라는 점에서 이 상품의 투자 가치는 더 높게 평가받는다.


펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 'RISE 네트워크 인프라 ETF'의 3개월, 6개월 수익률은 37.74%, 100.20%를 기록했다.


이준석 KB자산운용 ETF마케팅실장은 "AI 산업이 고도화할수록 전력·클라우드·네트워크 인프라는 선택이 아닌 필수 요소가 되고 있다"며 "'RISE AI 인프라 3총사'는 AI 성장 과정 전반에 분산 투자할 수 있는 중장기 투자 대안으로 손색이 없다"고 말했다.


박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
