본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

트럼프, 유럽 정상 면전서 그린란드 야욕 노골화…"즉각 협상 원해, 무력 사용은 배제"(종합)

뉴욕=권해영특파원

입력2026.01.22 02:16

시계아이콘02분 11초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

트럼프, 다보스포럼 특별연설
"美만이 보호 가능…그린란드는 우리 영토"

도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크 자치령인 그린란드를 "우리의 영토"라고 주장하며, 유럽을 향해 그린란드 양도를 공개적으로 촉구했다. 그는 미국의 그린란드 병합에 반대하는 유럽 정상들 앞에서 즉각적인 협상 추진 의사를 밝히는 등 노골적인 야욕을 숨기지 않았다. 다만 그린란드 확보를 위한 무력 사용 가능성은 일축했는데, 유럽을 향한 경고성 메시지를 던지면서도 전면적인 갈등 확산은 피하려는 의도로 읽힌다.


트럼프, 유럽 정상 면전서 그린란드 야욕 노골화…"즉각 협상 원해, 무력 사용은 배제"(종합) 도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스
AD


트럼프 "그린란드 확보 협상 즉각 추진…무력 사용 원치 않아"

트럼프 대통령은 21일(현지시간) 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF·다보스포럼) 특별연설에서 "미국만이 이 거대한 땅덩어리, 이 거대한 얼음 덩어리를 보호할 수 있다"고 말했다.


그는 "그린란드를 개발하고 개선해 유럽에 이롭고 안전하게 만들 수 있으며, 이는 미국에도 이익이 된다"면서 "이것이 미국이 그린란드를 다시 확보하는 문제를 논의하기 위해 내가 즉각적인 협상을 추진하는 이유"라고 강조했다. 이어 "방어를 위해서는 소유권(ownership)이 필요하다"며 그린란드에 대한 완전한 통제의 필요성을 거듭 주장했다.


트럼프 대통령은 미국의 그린란드 양도 요구는 미국이 수십 년 동안 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국들에 제공해온 안보 지원에 비하면 "사소한 요구(small ask)"에 불과하다고 밝혔다. 그는 "내가 요구하는 건 세계 평화와 안보에 중요한 역할을 할 수 있는, 차갑고 위치가 좋지 않은 얼음 조각 하나일 뿐"이라고 말했다.


그는 또 그린란드가 미국의 차세대 미사일 방어망인 '골든 돔' 구축에 핵심적인 전략 거점이 될 것이란 점도 강조했다. 트럼프 대통령은 "그린란드는 미국, 러시아, 중국 사이의 전략적 요충지에 있으면서도 사람이 거의 살지 않고 개발되지 않았으며 방어조차 되지 않은 광활한 영토"라고 주장했다. 또 "우리는 역사상 가장 위대한 골든 돔을 구축할 것이며 이는 캐나다와 유럽까지 방어하게 될 것"이라고 덧붙였다.


트럼프 대통령은 나아가 그린란드에 대한 영유권 주장으로까지 발언 수위를 높였다. 그는 "이 거대하고 제대로 방어되지 않는 섬은 실제로 서반구 북쪽 최전선에 있는 북미 일부"라며 "그것은 우리의 영토"라고 주장했다.


이날 '즉각 협상 추진' 발언은 그린란드 병합을 위해 구체적인 제안을 준비하겠다는 뜻으로 풀이된다. 앞서 미국은 1946년 해리 트루먼 당시 대통령이 1억달러에 그린란드 매입을 비밀리에 제안했으나 덴마크의 거절로 무산된 바 있다.


다만 그는 그린란드 확보를 위해 무력을 사용할 가능성은 부인했다. 그는 "사람들은 내가 무력을 쓸 것으로 생각했지만 그럴 필요가 없다"며 "난 무력 사용을 원치 않고 사용하지 않을 것"이라고 선을 그었다. 앞서 트럼프 대통령이 미국의 그린란드 병합에 반대하는 유럽 8개국에 관세 부과를 예고하고 일부 참모진은 군사 옵션 가능성까지 언급했지만, 무력 사용 배제 원칙을 분명히 함으로써 유럽과의 전면전은 피하고 협상 여지를 남겨둔 것으로 해석된다.


"감사할 줄 몰라" 덴마크·나토에 불만 토로…"우크라 지원 주된 책임은 유럽"

트럼프 대통령은 이날 연설 내내 유럽과 나토에 대한 불만을 거침없이 쏟아냈다. 그는 제2차 세계대전 당시 미국이 그린란드를 보호해 적대 세력의 발판 마련을 막았다고 언급한 뒤, "전쟁 후 우리는 덴마크에 그린란드를 돌려줬지만 그것은 어리석은 일이었다. 그들은 지금 감사할 줄 모른다"고 말해 미국의 그린란드 병합에 반대하는 덴마크를 정면으로 비판했다.


트럼프 대통령은 나토에 대한 미국의 방어 공약과 관련해서도 그린란드 문제를 둘러싼 유럽의 대응을 고려하겠다는 입장을 내비쳤다. 그는 "당신들은 '예'라고 말할 수 있고 그러면 우리는 고마워 할 것"이라며 "'아니오'라고 말할 수도 있는데, 우리는 그것을 기억할 것"이라고 말했다.


트럼프 대통령은 나토 회원국들의 '안보 무임승차'를 지적하며, 자신이 이를 바로잡아 방위비 분담 확대를 이끌어냈다는 점도 거듭 강조했다. 그는 "내가 오기 전까지 나토는 국내총생산(GDP)의 2%만 내기로 돼 있었지만, 대부분의 국가가 이를 지키지 않았고 미국이 실질적으로 100%를 부담하고 있었다"며 "난 나토가 GDP의 5%를 내도록 만들었고, 이제 그들은 지불하고 있다"고 주장했다.


또 러시아·우크라이나 전쟁과 관련해 우크라이나 지원의 주된 책임은 유럽에 있다는 점도 분명히 했다.


그는 "우리는 수천 마일 떨어져 있고 거대한 바다가 우리를 가르고 있다"며 "이 전쟁은 미국보다 유럽이 훨씬 더 책임지고 다뤄야 할 전쟁"이라고 말했다. 이어 "우리는 그 전쟁과 아무런 관련이 없다"고 덧붙였다.


지금 뜨는 뉴스

AD

트럼프 대통령은 러시아와 우크라이나 양측 정상 모두 종전 합의를 원하고 있다며, 이날 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 회동할 계획이라고 밝혔다. 그는 "너무 많은 사람들이 쓸데없이 목숨을 잃고 있기 때문에 전쟁을 멈춰야 한다"며 "이것이 내가 이 문제에 관심을 갖는 유일한 이유"라고 강조했다.




뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

  • 26.01.2107:05
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티⑦
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티⑦

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

  • 26.01.2009:48
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤

    "전 세계에서 K푸드에 대한 수요가 식을 줄 모른다." 미국의 경제 뉴스 채널 CNBC는 지난 18일(현지시간) 한국 식품의 글로벌 확산세에 대해 이같이 조명했다. 이 방송은 특히 라면을 K푸드 성장을 견인하는 핵심 품목으로 지목했다. 전 세계적으로 인기가 높은 K팝과 한국 드라마에서 라면이 자주 노출되면서 미국과 유럽은 물론, 중앙아시아와 중동 지역까지 수요가 이어지고 있다는 것이다. 또 물가 인상과 생활비 상승도 비교

  • 26.01.2007:16
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④

    지난 15일(현지시간) 오후 7시 미국 뉴욕 맨해튼 32번가 K타운. 한국 치킨 브랜드 BBQ 매장은 '치맥'을 즐기려는 현지인들로 북적였다. 지하 1층에 마련된 테이블은 일찌감치 만석이었고 20~30대 직장인과 대학생들은 치킨을 앞에 두고 맥주잔을 부딪치며 저녁 시간을 즐겼다. 치킨뿐 아니라 떡볶이와 김치볶음밥 등 다양한 한국 메뉴를 함께 주문하는 모습도 눈에 띄었다. 이 매장을 자주 찾는다는 대학생 메디슨 씨는 "학교 근처

  • 26.01.1915:08
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

    K웨이브 글로벌 현장 점검 "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2116:08
    ③장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계[시사쇼]
    ③장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기