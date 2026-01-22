최휘영 장관 '더현대 서울' 방문…2026 코리아그랜드세일 현장점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최휘영 문화체육관광부 장관이 '2026 코리아그랜드세일' 진행 상황을 점검하기 위해 22일 '더현대 서울'을 찾는다.

문체부는 최휘영 장관이 외국인 관광객을 위한 서비스 현장을 살피고 외국인 관광객 증대를 위한 현장 의견을 청취할 예정이라고 밝혔다.

최휘영 문화체육관광부 장관 [사진 제공= 문화체육관광부]

최휘영 장관은 이부진 한국방문의해위원회 위원장과 함께 코리아그랜드세일 체험 행사인 'K-소스 활용 한식 쿠킹클래스'에 참여해 외국인 관광객들을 환대할 예정이다. 이어 코리아그랜드세일 참여 매장인 '위글위글'을 방문해 제공 혜택과 홍보, 판촉 내용 등 행사 진행 상황을 점검한다. 또 더현대 서울의 '컨시어지(안내소)'를 방문해 수하물 보관 서비스와 다국어 안내, 부가가치세 즉시 환급 등 쇼핑 현장에서 외국인 관광객에게 제공하는 다양한 서비스를 살필 예정이다.

코리아그랜드세일은 방한 관광 비수기에 외국인의 방한 관광과 소비를 촉진하기 위해 개최하는 쇼핑관광축제다. 2026 코리아그랜드세일은 지난달 17일 개막했으며 오는 2월22일까지 이어질 예정이다.





최휘영 장관은 "많은 외국인이 붐비는 현장을 보면 지난해에 역대 최다 외래 관광객을 달성한 사실이 실감 난다"며 "문체부는 코리아그랜드세일처럼 'K-컬처'를 기반으로 한 참신하고 다채로운 행사에 따뜻하고 세심한 환대를 더해 더 많은 외국인 관광객이 한국을 찾도록 노력하겠다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

