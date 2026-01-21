고속도로 사고 잇따르자…국토부, 도로공사 지역본부 직접 점검 나서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도로국장 등 직접 점검 나서

경각심 제고·관리 강화 추진

국토교통부가 겨울철 고속도로 안전 강화를 위해 한국도로공사 지역본부에 대한 전방위 실태점검에 착수했다. 최근 잇따른 고속도로 사고로 국민 불안이 커진 가운데 현장 관리 실태를 직접 확인하고 사고 위험요소를 사전에 차단하겠다는 취지다.

국토교통부 관계자들이 21일 겨울철 고속도로 안전관리 실태를 점검하고 있다. 국토교통부

21일 국토부는 이날부터 29일까지 도로공사 9개 지역본부와 산하 59개 지사를 대상으로 점검을 실시한다고 밝혔다. 이우제 도로국장을 비롯해 도로국 5개과 과장이 직접 현장에 나서고, 5개 지방국토관리청 도로공사과장도 점검에 참여한다.

이번 점검은 지난해 12월 국토부 업무보고와 올해 1월 공공기관 업무보고의 후속조치 일환이다. 지난 10일 서산영덕고속도로에서 제설제 미살포 구간을 지나던 차량들이 다중 추돌해 5명이 숨지는 사고가 발생한 만큼 유사 사고 재발 방지에 초점을 맞췄다. 도로 살얼음 사고 예방과 제설 대책, 2차 사고 방지 등 겨울철 안전관리 현황을 집중 점검한다.

지난 10일 경북 상주시 서산영덕고속도로에서 발생한 다중 추돌사고로 다수 사상자가 발생한 가운데 사고로 부서진 화물차를 관계자들이 수습하고 있다. 연합뉴스

이어 지방국토관리청과 도로공사 간 도로안전협의체 구성을 통해 사고·재난 상황 시 협력 방안을 모색한다. 마지막으로 업무보고에서 지적된 이권사업 관련 불법하도급 등 부패행위 방지 대책도 살핀다.





이우제 도로국장은 "이번 점검을 통해 도로공사가 공공기관으로서 책임감을 갖고 국민의 눈높이에 맞는 안전관리와 서비스를 제공할 수 있도록 할 것"이라며 "국토부는 공공기관과 긴밀히 협력해 현장 운영실태를 지속해서 점검하고, 국민 눈높이에 맞는 개선이 이뤄지도록 함께 보완해 나가겠다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

