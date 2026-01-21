NIPA, AI에 3조 투입…"AI 모델에 국산 NPU 더해 상용화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정보통신산업진흥원, AI 사업에 3조 투입

K-AI, 산업 특화 모델로 적용

"AI 시대 시작 단계, 역량 모아야"

"독자 AI 파운데이션 모델(독파모) 사업을 서바이벌로 하는 것은 굉장히 흥미롭지만, 지금 단계에서는 관련 역량을 모아야 한다. 뺄셈하면 안 된다는 판단에서 제약 없이 추가 공모를 추진하게 됐다."

박윤규 정보통신산업진흥원(NIPA) 원장이 21일 서울 양재 엘타워에서 열린 '2026년도 통합 사업설명회'에서 발표하고 있다. 노경조 기자

박윤규 정보통신산업진흥원(NIPA) 원장은 21일 서울 양재 엘타워에서 열린 '2026년도 통합 사업설명회'에서 "올해 말에는 우리도 세계적인 수준의 AI 파운데이션 모델을 갖게 될 것"이라며 이같이 말했다.

NIPA는 21일 서울 양재 엘타워에서 '2026년도 통합 사업설명회'를 열고 AI 인프라·글로벌 진출 등을 포함한 주요 지원사업 추진 방향을 발표했다. NIPA는 독자 AI 파운데이션 모델 선정·지원, 국가 AI컴퓨팅센터 구축 등 정부가 추진 중인 AI 관련 사업들의 주관 기관으로 올해 AI·정보통신(ICT) 지원사업에 3조726억4500만원을 투입한다.

지난해 첨단 AI 반도체 1만3000장을 확보한 데 이어 올해 1만5000장을 추가 확보하고, AI 전환(AX)과 생태계 활성화에 집중한다. AI가 산업과 결합해 생산성 향상과 같은 성과를 낼 수 있도록 한다는 방침이다. 피지컬 AI가 화두인 상황에 맞춰 전북과 경남에 각각 약 1조원 규모의 예산이 투입되는 '피지컬 AI 기반 한국형 AI 공장 모델'을 구축하는 사업도 본격적으로 추진한다.

박 원장은 "CES에 간 김에 실리콘밸리에 있는 한인 창업자들도 만났는데, 이제 기술 검증 단계를 넘어 산업과 일상에 AI가 녹아 들어가는 것 같다고 느꼈다"며 "우리의 산업적 강점을 살려 AI 실용성 측면에서 치고 나갈 수 있지 않을까 생각했다. 전력을 다할 것이다"라고 강조했다.

NIPA는 AI 상용화 측면에서 올해 말 독파모 2개 정예팀이 선정되면, 보안상의 문제가 없게 각 기업과 합의를 거쳐 산업 특화 모델로 적용토록 한다는 계획이다. 산업 특화 모델은 범용성을 띤 독파모에 추론용 데이터를 심어 튜닝하는 방식으로 만든다. 여기에 국산 신경망처리장치(NPU) 연계도 검토한다.

박 원장은 "올해 'AI 반도체 시장 점유율을 높였다'와 같은 좋은 소식을 들려드릴 수 있도록 노력하겠다"며 "정부뿐 아니라 기업 등 국내 대규모 수요처에서도 국산 AI 반도체에 대해 전향적으로 검토해 달라"고 전했다.

AI 시대 시작 단계에 국민 인식 제고를 위한 홍보 활동도 병행한다. 그는 "국민이 AI를 잘 활용할 수 있게 하려면 정책 수립도 중요하지만 홍보도 중요하다고 생각한다"며 "상암동 누리꿈스퀘어와 경진대회 등을 활용하면 효과가 배가 될 것"이라고 했다.

아울러 박 원장은 우수 기업 선정과 관련해선 "상장을 하거나 대규모 투자를 이끌고 또는 매출이 많이 나는 곳들을 우수 기업이라고 평가한다"며 "독파모가 진행 중이어서 민감할 수 있지만, 업스테이지 등이 기술력을 바탕으로 많은 투자를 받아 많이 성장하고 있지 않나 생각한다"고 말했다.





이어 "AI 반도체 기업들이 유니콘으로 성장할 수 있게 정부가 장기간 동행한 것처럼 다른 분야에서도 성장 기업을 만들 수 있게 정책·재정적 지원 방안을 만들겠다"고 덧붙였다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

