"우리 애 점심, 여기서 먹나요?"… 양산시, 지역 어린이급식소 대상 우수급식소 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양산시어린이·사회복지급식관리지원센터 64개소 선정, 시상식 개최

깨끗함과 균형, 그리고 책임.

양산시가 지역 어린이급식소를 대상으로 평가를 실시해 우수급식소 64개소를 가려냈다.

경남 양산시 어린이·사회복지급식관리지원센터는 관내 어린이급식소를 '2025년 우수급식소'로 선정하고, 지난 21일 기타시설 우수급식소를 대상으로 시상식을 개최했다.

어린이급식소 우수급식소 선정. 양산시 제공

AD

이번 우수급식소 선정은 위생·안전, 영양 관리 수행 정도와 함께 센터 사업 참여도 등 급식 관리 수준 향상에 기여한 정도를 종합적으로 평가해 이뤄졌다. 그 결과 어린이집·유치원 62개소와 기타시설 2개소가 우수급식소로 선정됐다.

특히 2025년부터는 시상 기준을 개선해 시상 대상을 확대함으로써 보다 많은 급식소에 위생·안전과 영양 관리에 대한 동기부여를 제공했다. 아울러 선정 대상을 기존 어린이집·유치원 중심에서 기타시설 중 직접 조리 급식을 운영하는 시설로까지 확대해 2022년부터 센터에 등록·관리돼 온 기타시설을 대상으로 처음으로 우수급식소를 선정하는 성과를 거뒀다.

기타시설 우수급식소로는 △한사랑지역아동센터 △웅상중앙지역아동센터가 선정됐으며, 지난 21일 양산시 보건복지센터 5층에서 열린 시상식을 통해 상장과 함께 소정의 시상품이 전달됐다. 어린이집·유치원 우수급식소로 선정된 62개 기관에는 향후 순회 방문을 통해 상장과 우수급식소 표식이 전달될 예정이다.





AD

이희섭 센터장은 "이번 우수급식소 선정은 급식 대상의 특성을 고려한 관리 체계를 강화하고, 모든 급식소가 안전하고 균형 잡힌 급식을 제공할 수 있도록 유도하기 위한 것"이라며 "앞으로도 급식소 유형별 맞춤 지원을 통해 급식 관리 수준 향상에 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>