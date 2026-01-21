신암어촌계 연화리 해산물판매장, 기장군에 이웃돕기 성금 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산 기장군(군수 정종복)은 신암어촌계(어촌계장 천대원) 연화리 해산물판매장 회원 일동이 어려운 이웃을 돕기 위해 이웃돕기 성금 200만원을 기탁했다고 21일 전했다.

(왼쪽부터) 박남윤 물양장 총무, 정종복 기장군수, 장석자 연화리 해산물판매장 회장, 천대원 연화리 신암어촌계장이 성금을 기탁하고 기념촬영을 하고 있다. 기장군 제공

이날 기탁된 성금은 신암어촌계 연화리 해산물판매장 회원들이 뜻을 모아 마련한 것으로, 부산사회복지공동모금회를 통해 기장군 내 저소득 취약계층 지원에 사용될 예정이다.

천대원 신암어촌계장은 "경제적으로 어려운 시기에 취약계층 가정에 작은 힘이 되길 바란다"며 "이번 성금이 이웃과 온정을 나누는 데 보탬이 되었으면 한다"라며 "지역 주민들의 삶과 지역경제에 지속적인 관심을 가지고, 이웃을 돕는 활동에 적극 참여하며 지역사회와 상생하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

이에 정종복 군수는 "기장군 취약계층을 위한 따뜻한 나눔을 실천해 주신 신암어촌계 연화리 해산물판매장 회원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "기탁해 주신 성금은 도움이 필요한 이웃들에게 소중히 전달하겠다"고 감사의 뜻을 표했다.





신암어촌계 연화리 해산물판매장 회원들은 매년 지역 내 불우이웃돕기 행사에 꾸준히 참여하며, 지역사회에 나눔 문화를 확산하는 데 앞장서고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

