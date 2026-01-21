펠릭스테크 김종오 회장, 센텀종합병원에 발전기금 5000만원 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

펠릭스테크 김종오 회장이 21일 센텀종합병원(이사장 박종호·병원장 박남철)을 방문해 병원 발전기금 5000만원을 전달했다.

펠릭스테크 김종오 회장이 센텀종합병원에 발전기금 5000만원을 기탁하고 있다. 센텀종합병원 제공

이번 기부금은 경제적 어려움으로 의료 접근에 제약을 겪는 지역사회 환자들의 의료비 지원과 함께, 병원이 추진하는 다양한 사회공헌 사업에 사용될 예정이다.

김종오 회장은 2024년 사랑의열매가 운영하는 1억원 이상 고액기부자 모임인 아너 소사이어티(Honor Society)에 가입한 이후, 지역사회를 위한 나눔과 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있다.

김 회장은 이날 "이번 기부가 도움이 필요한 이웃들에게 작은 힘이 되길 바란다"며 "지역사회와 함께 성장하는 기업으로서 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.





이에 박남철 센텀종합병원장은 "지역사회를 위한 따뜻한 나눔을 실천해주신 김종오 회장님께 깊이 감사드린다"며 "의료 사각지대 해소를 위한 노력을 지속하고, 도움이 필요한 환자들을 위한 지원을 더욱 확대해 나가겠다"고 전했다.





