국민의힘 "李대통령 신년 기자회견, 선거용 포장과 자기합리화에 불과"

국민의힘은 21일 이재명 대통령의 신년 기자회견과 관련해 "무능·무책임만 드러냈다"고 혹평했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 이 대통령이 기자회견에 대해 "이 대통령이 신년 기자회견에서 '이제 대한민국의 시간이라며 '지방 주도 성장'과 '모두의 성장'을 외쳤지만 정작 내용은 선거용 포장과 자기합리화에 불과했다"고 지적했다.

통일교 특검과 관련해 박 수석대변인은 "야당 대표는 더불어민주당의 잇따른 공천뇌물 사건과 통일교 자금 수수 의혹 특검을 촉구하며 목숨을 건 단식을 이어가고 있지만, 이 대통령은 마치 이를 비웃기라도 한 듯 노골적인 허위사실 유포를 일관하고 있다"고 지적했다. 앞서 이 대통령은 통일교 특검과 관련해 "수사는 안 하게 하는 게 목표가 아니었을까 하는 생각이 든다"고 언급한 바 있다.

박 수석대변인은 사안별로 기자회견 내용을 반박했다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인사청문회와 관련해서는 "검증을 할 수 있는 기본적인 자료 제출에 비협조적으로 일관하고 있는데 어떻게 검증을 하란 말이냐"라며 "증빙자료도 없이 청문회를 열자는 것은 결국 후보자의 일방적 해명을 방송으로 내보내자는 꼼수이며, 청문회를 면죄부 수단이자 야당을 거수기로 전락시키겠다는 뜻과 다르지 않다"고 비판했다.

부동산 문제와 관련해 세제 개편 가능성을 배제하지 않겠다는 입장을 밝힌 데 대해서는 "공급 대책은 보이지 않고, 세금 인상만 예고하며 집값을 세금으로 찍어 누르겠다는 발상을 내비쳤다"고 지적했다. 환율 문제에 대해서도 "'대책이 있었으면 이미 했을 것'이라는 발언은 사실상 무대책을 자인한 것이다. 달러 내놓으라며 기업들을 불러 압박하던 정부가, 이제 와서 손을 놓겠다는 것이냐"고 비판했다.





박 수석대변인은 "이 대통령은 '국민주권정부'를 자임했지만, 정부가 말하는 국민은 결국 강성 지지층 '개딸' 한정에 불과하며, 국민 통합은 없고, 오로지 권력 연장과 방탄만 보일 뿐"이라고 비판했다.





