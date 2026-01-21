李대통령, '사랑하는 강훈식의 출마' 질문에 "저는 제 아내를 사랑합니다"

이재명 대통령 21일 신년 기자회견
이재명 대통령은 21일 강훈식 비서실장의 대전·충남 통합단체장 출마론에 대해 "정치는 살아있는 개구리처럼 어디로 뛸지 알 수 없다"며 "어떤 사람이 어떤 정치적 선택을 하는가는 제가 이래라저래라할 수 없고 전혀 예측 불능"라고 말했다.
이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 '함께 이루는 대전환, 모두 누리는 대도약'을 주제로 열린 기자회견 중 '지지자들이 이 대통령과 강 실장이 서로 사랑하는 사이라는데, 사랑하니까 떠나보낼 수 있느냐'는 질문을 받았다.
이에 이 대통령은 "저는 제 아내를 사랑합니다"라고 대답하며 웃었다. 이 대통령의 대답에 배석하던 강 실장이 웃으며 고개를 젓는 모습이 포착되기도 했다. 이어 이 대통령은 "근데 사랑하는 사이라고. 징그러워"라며 "(저는) 모두를 사랑한다"고 재차 농담하기도 했다.
지금 뜨는 뉴스
우상호 정무수석의 출마에 대해서는 "이탈이 아니고 역할을 충분히 하고 자기 길 찾아간 것"이라며 "우리가 무슨 같이 가야 하는 떨어지면 안 되는 관계가 아니니 이탈은 아닌 것 같다"고 설명했다.
임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>