李대통령 "이혜훈, 이렇게 문제 될 줄 몰라…통합 노력 용인해주길"

이재명 대통령은 21일 인사청문회조차 실시 못 한 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 관련 논란과 관련해 "이렇게 문제가 될 줄 몰랐다"며 고민을 드러냈다. 다만 보수진영 인사 등을 발탁하려고 노력하는 것에 대해 국민적 이해를 당부했다.

이 대통령은 이날 신년 기자회견에서 "이 후보자에 관한 문제는 정말 어려운 문제 가운데 하나"라며 "이 후보자에 대해서 (인사청문경과보고서 재송부 요청 등) 어떻게 할 것인지는 아직 결정하지 못했다"고 밝혔다. 다만 "아쉬운 것은 본인 얘기를 공개적으로 들어볼 기회를 갖고, 청문 과정을 지켜본 국민들의 판단을 듣고 결정하고 싶었는데 그것마저 봉쇄도 본인도 아쉽겠지만 저도 많이 아쉽다"고 했다.

이 대통령은 인사검증과 관련해서 곤혹스러운 점도 드러냈다. 이 후보자가 과거 몸담았던 야당에서 의혹을 제기하는 것과 관련해 "마치 대부에서 나오는 배신자 처단하듯 우리가 모르는 것을 공격하는데, 흠 잡힐 일을 한 당사자도 잘못이 있겠지만 우리로서는 알기가 어렵다"며 "이것이 정치인가 싶다"고 했다.

지지층에서도 이 후보자 발탁을 비판하는 것에 대해 "대통령에 당선되기 전까지는 한쪽의 대표이지만 당선된 후부터는 전체를 대표해야 한다는 것이 제 확고한 생각"이라며 "기본은 잃지 않더라도, 모두가 함께 갈 수 있는 길을 찾아보자"고 했다.





아울러 "우리가 편을 갈라서 싸우긴 해도 싸움이 끝났고 이제 모두를 대표하는 통합된 나라로 가야하고, 그것이 대통령의 중요한 직무인데 필요한 만큼 못하고 있다고 생각한다"며 "이런(통합) 필요성이 있다는 점에 대해서 용인해주기를 바란다"고 했다.





