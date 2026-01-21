전남도, 50% 감액됐던 벼 경영안정대책비 기존과 동일 지급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

예산 114억원 추경에 반영

농업경영비 상승 부담 고려

현금성 지원사업 재조정 논의

유덕규 전남도 농축산식품국장은 21일 오전 전남도청 기자실에서 벼 경영안정대책비 114억원 추경 추진 배경에 대해 설명을 하고 있다. 심진석 기자

전라남도는 2025년도 정리추경에서 도비 50%를 감액조정했던 벼 경영안정대책비 114억원을 올해 추가경정예산에 반영하기로 했다고 21일 밝혔다. 도의회·농업인단체 등과 협의 끝에 결정됐다는 점도 강조했다.

21일 전남도에 따르면 벼 경영안정대책비는 쌀 관세화 유예(2004~2014년)와 추곡수매제도 폐지(2005년) 등 변화된 농정환경 속에서 농업인단체의 손실보전 요구에 따라 도입된 제도다. 전남도는 2001년부터 2025년까지 총 1조 1,465억원을 벼 재배 농가에 직불금 형태 등으로 지원해 왔다.

하지만 지난해 양곡관리법 개정, 필수농자재법 제정 등으로 쌀값 안정 체계가 강화되고 국가 주도의 농업인 경영안정 제도가 마련됐다. 이에 전남도와 도의회는 벼 경영안정대책비 일부를 농업인 전체를 지원하는 농어민 공익수당으로 전환, 올해부터 농가당 60만원에서 70만원으로 상향 지급하기로 했다.

그러나 최근 농기계 가격, 비료비, 인건비 등 농업경영비 전반이 지속 상승하면서 벼 재배 농가의 부담이 커짐에 따라 제·개정된 필수농자재법과 양곡관리법이 본격 시행되기 전까지는 벼 경영안정대책비를 기존과 동일하게 지원하기로 했다.

또 농정환경 변화로 농어촌 주민 전체를 대상으로 하는 농어촌 기본소득, 농어민 공익수당 등 각종 현금성 지원정책에 막대한 재정 소요가 예상되는 만큼, 도의회 및 농업인단체 등과의 협의를 통해 현금성 지원사업 전반에 대한 합리적인 재조정을 검토해 나가기로 했다.





유덕규 전남도 농축산식품국장은 "벼 농가를 포함한 모든 농업인의 삶이 더 나아질 수 있도록 하는 것이 농정의 목표다"라며 "농업인들의 다양한 목소리를 적극 반영한 지속가능한 농업지원 정책을 마련해 나가겠다"고 강조했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

