과기정통부, 방송·미디어 중소기업 수출 지원 본격화

글로벌 수요기업과 공동 사업화… '차세대 방송미디어 서비스 플랫폼' 공고

과학기술정보통신부가 글로벌 수요에 맞춘 기술 사업화를 통해 방송·미디어 중소기업의 해외 진출을 지원한다. 과기정통부는 22일부터 다음 달 12일까지 '차세대 방송미디어 서비스 플랫폼 선도' 사업을 공고하고, 성장 잠재력이 높은 국내 기업의 글로벌 시장 진입을 뒷받침할 계획이다.

이 사업은 국내 중소·중견 방송·미디어 기업이 글로벌 기업과 컨소시엄을 구성해 기술 기획부터 시제품 제작, 상용화, 해외 판로 확보까지 전 과정을 공동으로 추진하는 것이 핵심이다. 기술 개발에 그치지 않고 실제 수출 성과로 이어지는 '시장 맞춤형 사업화'에 초점을 맞췄다.

과기정통부는 지난해부터 해외 공급망 확보에 어려움을 겪는 중소기업을 대상으로 이 사업을 추진해 왔다. 그 결과 디지캡, 마루이엔지, 딥로직체인 등은 미국 네트워크 사업자 C5G(Castanet 5G)와 협력해 2028년까지 약 240억 원 규모의 독점 공급 계약을 체결하는 성과를 냈다.

올해는 AI·클라우드 기술과 융합된 방송·미디어 분야 중소·중견기업 2곳 이상이 참여하는 컨소시엄을 대상으로 하며, 최대 5억 원을 지원한다. 글로벌 기업과의 공동 협력 체계 구축 여부가 주요 요건이다.

선정 절차는 사업 공고 기관인 한국전파진흥협회의 사전 검토 후, 외부 전문가 평가를 거쳐 최종 1개 컨소시엄을 선정하는 방식으로 진행된다. 선정 기업은 사업 계획 수립부터 시제품 검증, 상용화, 시연·확산까지 글로벌 진출 전 단계를 지원받는다.

이와 함께 세계 최대 방송장비 전시회인 NAB Show 2026년 행사(4월 예정) 참가 기회도 제공돼, 해외 기업을 대상으로 기술과 서비스를 직접 선보일 수 있다.





이현호 과학기술정보통신부 전파정책국장은 "글로벌 수요기업과 함께하는 기술 사업화가 실제 해외 진출 성과로 이어지길 기대한다"며 "국내 중소기업의 수출 역량 강화를 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.





