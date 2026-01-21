본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

임정환 모티프 대표 "독자성 논란에서 자유로워…국산 설계로 독파모 재도전"

서소정기자

입력2026.01.21 16:52

시계아이콘01분 22초 소요
언어변환 뉴스듣기

자체 아키텍처로 차별화
"정부가 업계 피드백 반영해 최선 기준 정할 것"

임정환 모티프 대표 "독자성 논란에서 자유로워…국산 설계로 독파모 재도전" 임정환 모티프테크놀로지스 대표가 21일 서울 서초구 강남빌딩에서 아시아경제와 인터뷰 하고 있다. 조용준 기자
AD

"최근 논란이 된 '독자성' 논란에서 자유롭다. 우리만의 자체 아키텍처(설계도)로 승부수를 띄우겠다."


인공지능(AI) 스타트업 모티프테크놀로지스는 21일 아시아경제와의 인터뷰에서 "대기업에 비해 자본과 인력이 부족한 스타트업이고, 한 번 떨어진 경험이 있어 참여를 고민했지만 자체 아키텍처라는 차별성이 있어서 재도전을 결심했다"고 밝혔다.


모티프테크놀로지스는 과학기술정보통신부의 '독자 AI 파운데이션 모델(독파모)' 추가 공모 소식에 기존 AI 탈락 팀 중 가장 먼저 패자부활전 참여 의사를 밝혀 화제를 모았다. 네이버(NAVER)클라우드, NC AI를 비롯해 카카오, KT등은 재도전을 하지 않겠다고 했다.


임 대표는 "정부가 '독자성'을 강조하고 있는 만큼 재도전해도 가능성이 있겠다고 판단했다"며 "추후 정부가 공개할 구체적인 평가방식이 어떤 식으로 나오더라도 뚫을 자신이 있다"고 말했다.


임 대표는 모티프테크놀로지스가 대형언어모델(LLM)과 대형멀티모달모델(LMM) 모두를 파운데이션 모델로 개발한 국내 유일의 기업이라는 점에 자신감을 내비쳤다. 그러면서 "모티프테크놀로지의 LLM '모티프 12.7B'는 모델 구축부터 데이터 학습까지 전 과정을 직접 수행했다"며 "전 세계 어떤 기업도 하지 않는 자체 아키텍처를 개발하고 있다"고 했다.


기존 트랜스포머 구조를 그대로 쓰지 않고, '그룹별 차등 어텐션' 기술을 자체적으로 개발해 적용했으며, 지능의 핵심인 어텐션 함수와 모델의 아키텍처 자체를 새롭게 설계했다고 그는 강조했다.


최근 논란이 되고 있는 '독자성' 기준에 대해서는 "외국 커뮤니티에서 우리나라의 LMM을 거론할 때 거대모델이 나왔다고 하지 자체적인 아키텍처가 나왔다고 하지는 않는다"면서 "새로운 독자적인 모델을 내놓아야 하는데 정부의 고민이 클 수밖에 없을 것"이라고 말했다. 이어 "기초 단계부터 완성까지 자체 기술로 제작해야 한다는 의미의 프롬스크래치(From Scratch)를 증명하는 방법은 하나다"면서 "모델을 개발할 때 기록을 남기는데 그 기록을 그대로 따라했을 때 지금의 결과물과 비슷한 게 나오는지 확인하는 것밖에 없다"고 말했다.


임정환 모티프 대표 "독자성 논란에서 자유로워…국산 설계로 독파모 재도전" 임정환 모티프테크놀로지스 대표가 21일 서울 서초구 강남빌딩에서 아시아경제와 인터뷰 하고 있다. 조용준 기자

다만 최근 오픈소스 차용 논란에 대해서는 과도하다는 견해도 밝혔다. 휴대폰이나 노트북에 엔비디아 칩을 사용했다고 해서 그것을 엔비디아 제품이라고 부르지 않는다는 것. 그는 "중국 딥시크도 어텐션, 트랜스포머를 사용했지만 자체 아키텍처로 인정받은 점을 참고해야 한다"고 언급했다.


모티프테크놀로지스는 이번 재도전이 회사를 대중에게 알리는 기회가 될 수 있다고 봤다. AI업체 기업 '모레'의 자회사인 이 회사는 지난해 2월 AI업체 전문 모레의 자회사로 설 이름은 생소하지만 대표 이력은 화려하다. 수학을 전공한 임 대표는 카이스트에서 학사, 옥스포드 대학에서 박사학위를 받았으며, 삼성리서치에서 머신러닝 관련 개발에 참여했다. 펍지(PUBG)에서 데이터 사이언티스트로도 활동했다.


임 대표는 "글로벌 연구자나 개발자 커뮤니티를 보면, 독자성은 독자적인 아이디어에 대한 평가인 것이고 좋은 아이디어는 성능으로 귀결


지금 뜨는 뉴스

AD

된다"면서 "정부가 치열한 고민을 거쳐 업계 피드백을 반영해 최선의 기준을 만들어 줄 것으로 기대하며, 여러 기업들이 독파모 공모에 도전해 각사의 아이디어를 실현할 수 있는 장이 되기를 바란다"고 덧붙였다.




서소정 기자 ssj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

  • 26.01.2107:05
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티⑦
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티⑦

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

  • 26.01.2009:48
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤

    "전 세계에서 K푸드에 대한 수요가 식을 줄 모른다." 미국의 경제 뉴스 채널 CNBC는 지난 18일(현지시간) 한국 식품의 글로벌 확산세에 대해 이같이 조명했다. 이 방송은 특히 라면을 K푸드 성장을 견인하는 핵심 품목으로 지목했다. 전 세계적으로 인기가 높은 K팝과 한국 드라마에서 라면이 자주 노출되면서 미국과 유럽은 물론, 중앙아시아와 중동 지역까지 수요가 이어지고 있다는 것이다. 또 물가 인상과 생활비 상승도 비교

  • 26.01.2007:16
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④

    지난 15일(현지시간) 오후 7시 미국 뉴욕 맨해튼 32번가 K타운. 한국 치킨 브랜드 BBQ 매장은 '치맥'을 즐기려는 현지인들로 북적였다. 지하 1층에 마련된 테이블은 일찌감치 만석이었고 20~30대 직장인과 대학생들은 치킨을 앞에 두고 맥주잔을 부딪치며 저녁 시간을 즐겼다. 치킨뿐 아니라 떡볶이와 김치볶음밥 등 다양한 한국 메뉴를 함께 주문하는 모습도 눈에 띄었다. 이 매장을 자주 찾는다는 대학생 메디슨 씨는 "학교 근처

  • 26.01.1915:08
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

    K웨이브 글로벌 현장 점검 "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2116:08
    ③장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계[시사쇼]
    ③장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기