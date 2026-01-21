카카오페이, 생성형AI '페이아이'에 통신사 멤버십분석 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI가 카드혜택에 통신사할인까지 챙겨줘

카카오페이는 자사 생성형 인공지능(AI) '페이아이'의 핵심 서비스인 'AI로 나만의 혜택 찾기'에 통신사 멤버십 혜택 분석 기능을 새롭게 도입했다고 21일 밝혔다.

AD

AI로 나만의 혜택 찾기는 사용자 카드 실적과 혜택 조건을 분석해 결제 시 가장 유리한 결제 수단을 추천하는 생성형 AI 서비스로, 지난해 10월 베타 버전으로 첫선을 보였다.

카카오페이는 업데이트를 통해 기존 카드·카카오페이머니 등 금융 중심 추천 범위를 비금융 영역 '통신사 멤버십'까지 확장했다.

이번 고도화의 핵심은 카카오페이 생태계를 넘어 외부 제휴 혜택까지 아우르는 '통합 혜택 플랫폼'으로의 진화라고 카카오페이는 설명했다.

사용자가 일상에서 놓치기 쉬운 다양한 외부 혜택을 결제 순간에 실시간 연결해 소비 효율을 극대화한다는 취지다. 사용자는 결제 직전마다 카드 혜택과 멤버십 할인을 일일이 대조해야 했던 번거로움을 AI와의 대화 한 번으로 할 수 있게 됐다.

새로워진 AI로 나만의 혜택찾기는 SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 통신 3사 멤버십 정보를 바탕으로 사용자의 카드 혜택을 복합 분석해 실시간 '최대 결제 혜택 시나리오'를 제안한다.

사용자가 페이아이 대화창에 자신의 통신사 정보를 한 번만 설정하면 이후 모든 결제 혜택 질문에 대해 ▲통신사 멤버십을 통해 받을 수 있는 상시 할인 혜택 ▲보유한 카드로 결제 시 받을 수 있는 청구할인 및 적립 혜택을 순서대로 안내받는다.

예를 들어 통신사 멤버십 VIP 등급인 사용자가 "A 편의점에서 1만원 결제할 거야"라고 입력하면, 페이아이가 "멤버십 VIP 혜택으로 1000원을 먼저 할인받으세요. 남은 금액은 10% 적립되는 A카드로 결제하면 가장 이득입니다"라고 구체적 행동 가이드를 제시한다.

카카오페이는 통신사 혜택을 시작으로 향후 사용자의 라이프스타일 전반을 아우르는 혜택 정보로 서비스 범위를 넓혀갈 계획이다.

특히 조만간 도입될 '소비 리포트'는 지난 소비 내역을 정밀 분석해 혜택을 잘 활용한 내역과 아쉬운 점을 분류하고, 다음 달에 혜택을 더 받기 위한 구체적 소비 전략을 리포트 형태로 제공할 예정이다.

AI로 나만의 혜택 찾기는 카카오페이 애플리케이션 또는 카카오톡 카카오페이 홈 전체 탭 내 '편의' 카테고리에서 만나볼 수 있다. 오른쪽 상단 돋보기로 서비스명을 검색해 이용할 수도 있다.





AD

카카오페이 관계자는 "이번 고도화는 단순한 결제 도구를 넘어 사용자 일상에서 실질적인 이득을 설계하는 AI 에이전트로 거듭나는 과정"이라며 "앞으로도 플랫폼의 경계를 허물고 사용자 관점에서 혜택을 극대화하는 방안을 지속 모색할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>