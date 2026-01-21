제주은행, 수도권 거점 '강북더존금융센터' 개점

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

ERP뱅킹 서비스 브랜드

'DJ Bank' 영업점

제주은행이 지난 19일 서울 을지로 더존을지타워에 ERP 뱅킹 서비스 브랜드 'DJ Bank'의 수도권 거점 영업점인 강북더존금융센터를 개점했다고 밝혔다.

제주은행 강북더존금융센터는 더존비즈온과의 전략적 파트너십을 상징하는 거점으로, 데이터와 금융이 결합된 'DJ Bank'의 혁신 가치를 바탕으로 기업별 맞춤형 금융 솔루션을 제공하는 핵심 기지 역할을 수행하게 된다.

특히 1층 영업점과 2층 'DJ Bank' 서비스 기획 및 ERP 뱅킹 고도화 전용 사무실을 결합해 현장과 기술이 유기적으로 연결되는 구조를 구축했다. 이를 통해 현장에서 수집된 기업 고객 의견을 수렴 즉시 검토하고, ERP 데이터를 활용한 신속한 자금 관리 솔루션과 특화 대출 상품을 공급함으로써 차별화된 금융 경험을 선사할 계획이다.

이날 개점 행사에 참석한이희수 제주은행장 (사진 왼쪽에서 다섯 번째), 이강수 더존비즈온 사장(여섯 번째) 및 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 제주은행

제주은행은 이번 개점을 기점으로 중소·중견기업 고객과의 접점을 지속적으로 넓혀가며 지역은행으로서 축적해 온 경험을 토대로 상생의 가치를 디지털 금융으로 확장한다는 방침이다. 더존비즈온의 비즈니스 플랫폼 역량과 결합해 기업의 경영 흐름에 최적화된 금융 서비스를 적기에 제공함으로써 기업들이 업무 현장에서 금융의 혜택을 보다 직접적으로 체감할 수 있도록 지원할 예정이다.





이희수 제주은행장은 "강북더존금융센터를 거점으로 더존비즈온의 ERP 현장과 긴밀히 협력하고, 기업의 애로사항을 현장에서 함께 고민하며 중소·중견기업에 실질적인 도움이 되는 금융을 구현하겠다"며 "기업의 성장 단계별로 금융 지원이 적기에 이루어지는 '풀뿌리 생산적 금융'을 지속적으로 실천하겠다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

