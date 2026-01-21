대우건설, 성수4지구에 '마리나베이샌즈' 구조설계사 투입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조경은 '그랜트 어소시에이츠'

대우건설이 성수전략정비구역 4지구 입찰을 앞두고 해외 설계 파트너를 전면에 내세웠다. 세계적인 구조설계 전문사 아룹(ARUP)과 조경설계사 그랜트 어소시에이츠(Grant Associates)다. 두 회사 모두 영국에 본사를 둔 글로벌 기업이다.

대우건설은 21일 이번 협업에 대해 "국내 초고층 시장에서 안전성과 혁신성을 갖춘 구조설계에 지속가능한 조경·공간 설계를 결합하기 위한 전략적 선택"이라고 밝혔다.

아룹이 구조설계사로 참여한 말레이시아 메르데카 118. 대우건설

아룹은 세계 2위 높이(679m)인 말레이시아 메르데카118, 상하이타워(632m), 싱가포르 마리나베이샌즈 등 글로벌 초고층 랜드마크 구조설계와 엔지니어링을 맡아왔다. 초고층 건축물에 필수적인 고난도 구조시스템 설계, 풍환경 해석, 성능기반 내진설계 분야에서 세계 최고 수준 기술력을 보유하고 있다.

성수4지구에는 최고 250m 건물이 들어설 예정이다. 아룹은 이 사업에서 고층·초고층에 최적화된 구조시스템 설계, 지진·풍하중 대비 구조 안전성 확보 등 첨단 엔지니어링 기술을 종합 제공한다.

그랜트 어소시에이츠가 참여한 가든스 바이 더 베이. 대우건설

그랜트 어소시에이츠는 싱가포르 '가든스 바이 더 베이', 런던 퀸 엘리자베스 올림픽파크를 설계한 글로벌 조경 전문사다. 대규모 복합개발, 고밀도 도시환경에서의 공공공간 설계와 생태기반 디자인, 지속가능한 도시경관 조성 분야에서 국제적으로 높은 평가를 받고 있다.





성수4지구에서 그랜트 어소시에이츠는 초고층 건축과 한강, 성수동의 도시적 맥락을 연결하는 외부공간 전략을 수립한다. 대우건설 관계자는 "스카이라인과 연계한 경관계획, 단지 정체성을 극대화하는 하이엔드 조경 디자인으로 차별화된 공간을 구현하겠다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

