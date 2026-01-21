CJ대한통운·코엑스, 전시물류 서비스 '엑스박스' 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한 차량이 여러 참가업체 수거·배송

CJ대한통운이 전시·컨벤션센터 코엑스와 함께 인공지능(AI) 기반 전시화물 전용 물류서비스 '엑스박스(ExBox)'를 선보인다고 21일 밝혔다.

양사는 전날 서울 강남구 코엑스에서 김동욱 코엑스 베뉴사업본부장와 최갑주 CJ대한통운 더운반그룹장 등 양사 임직원이 참석한 가운데 엑스박스 운영을 위한 업무협력을 증진하기로 했다.

20일 서울 강남구 코엑스에서 열린 전시물류 서비스 '엑스박스' 공동 추진 업무협약 행사에서 최갑주 CJ대한통운 더운반그룹장(오른쪽)과 김동욱 코엑스 베뉴사업본부장이 기념사진을 찍고 있다. CJ대한통운

엑스박스는 전시 일정과 규모, 취급품목, 부스 위치 같은 정보를 반영한 뒤 AI 기반 자동배차 및 경로 최적화로 '밀크런(Milk Run)' 방식의 집배송 운영시스템을 구현한다. 밀크런이란 한 트럭이 여러 가정을 차례로 방문하면서 빈 우유병을 회수하고 새 우유를 배달하던 방식에서 비롯된 물류시스템으로 한 차량이 여러 업체를 방문해 물품을 수거·배송하도록 한다. 엑스박스는 전시 준비부터 종료 후 회수까지 참가업체의 물류 전 과정을 원스톱 지원할 계획이다.

CJ대한통운은 전국 약 880여개 물류센터와 290여개 배송 네트워크를 기반으로 엑스박스 물류 컨트롤타워 역할을 맡는다. 코엑스는 전시 주최 측 및 참가기업을 대상으로 엑스박스 이용을 독려하는 한편 CJ대한통운과 함께 서비스 기능을 단계적으로 확대할 예정이다.

김동욱 코엑스 베뉴사업본부장은 "전시물류는 행사 운영의 효율성과 안전에 직결되는 핵심 요소"라며 "엑스박스 도입을 계기로 주차 혼잡 완화와 함께 전시 참가 기업과 방문객 모두가 체감할 수 있는 서비스 품질 향상을 기대한다"고 했다.





최갑주 CJ대한통운 더운반그룹장은 "전시물류 전 과정의 실시간 현황관리와 전담인력·시스템 구축을 통해 행사장의 안전과 고객사 편의성 제고를 도모하겠다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

