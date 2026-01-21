1Q 미국우주항공테크, 순자산 3천억 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하나자산운용은 지난해 11월25일 상장한 '1Q 미국우주항공테크 ETF'가 순자산 3000억원을 돌파했다고 21일 밝혔다.

1Q 미국우주항공테크 ETF는 올해 들어 개인 누적 순매수 1379억원을 기록했다.

1Q 미국우주항공테크 ETF는 미국 우주 및 항공테크 대표기업에 집중적으로 투자하는 국내 최초의 ETF다. 로켓랩과 조비 에비에이션을 각각 약 16% 비중으로 최대 편입하고, 나머지 약 68%는 팔란티어, GE에어로스페이스, AST 스페이스모바일, 아처 에비에이션 등 관련 핵심기업에 투자한다. 로켓랩 편입 비중은 국내 상장된 모든 ETF 중에서 가장 높다. 향후 스페이스X 상장 시 1Q 미국우주항공테크 ETF는 최대 비중으로 즉시 편입할 예정이다.

1Q 미국우주항공테크 ETF는 상장한 후 8주 만에 수익률 약 55%를 달성했다. 스페이스 X가 올해 약 1조5000억달러(약 2200조원) 규모의 기업공개(IPO) 추진 소식에 따른 기대감과 골든돔 프로젝트 명문화로 로켓랩, 인튜이티브 머신즈, AST스페이스모바일, 에어로스페이스 등 우주 관련주 주가가 큰 폭으로 상승한 덕분이다.





김태우 대표는 "올해 스페이스X의 상장 추진으로 우주항공 관련 산업은 앞으로 큰 관심과 성장이 이뤄질 것으로 예상한다"며 "앞으로도 1Q ETF만의 차별화된 ETF를 지속해서 출시할 예정"이라고 설명했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

