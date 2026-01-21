아이스크림미디어, '제23회 대한민국 교육박람회' 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 에이전트 'issamGPT' 등 공개

아이스크림미디어는 오는 23일까지 서울 코엑스에서 열리는 '제23회 대한민국 교육박람회'에 참가한다고 21일 밝혔다.

아이스크림미디어는 이번 박람회에서 교사의 행정 업무 경감과 학생의 인공지능(AI) 활용 관리를 동시에 지원하는 교육 맞춤형 AI 솔루션 'issamGPT'를 처음 공개한다. issamGPT는 교실 환경에 최적화된 교육 에이전트로, 교사의 문서 작성과 수업 준비를 돕고 학생의 AI 활용 과정을 실시간으로 확인하며 AI 생성 결과물을 평가·공유할 수 있도록 설계됐다.

제23회 대한민국 교육박람회 아이스크림미디어 부스 전경. 아이스크림미디어

또한 교육 분야에 특화된 AI 기술을 적용해 입력 정보의 외부 유출 우려 없이 안전한 AI 활용 환경을 제공한다. 아이스크림미디어는 issamGPT를 통해 선생님의 행정 업무를 자동화하고 AI 기반 교육 플랫폼을 만들어간다는 계획이다.

이와 함께 아이스크림미디어는 AI 디지털 교육자료 발표 세션을 통해 수학·영어 과목의 수준별 맞춤형 학습 방안을 소개할 예정이다. 한국교과서협회 주관 공동 전시와 자사 부스를 통해 관련 자료를 선보이고, 현장 교사들의 다양한 의견을 수렴한다.

전 교육 단계를 포괄하는 주요 서비스 라인업도 함께 전시된다. ▲유아 교사를 위한 AI 업무 지원 서비스 '킨더보드' ▲유·초·중·고 교원 대상 온·오프라인 연수 플랫폼 '아이스크림연수원' ▲학교와 가정의 소통을 돕는 '하이클래스', ▲디지털 드로잉과 AI 심리 분석을 결합한 미술 교육 서비스 '아트봉봉' 등을 만나볼 수 있다.





허주환 아이스크림미디어 대표는 "대한민국 교육박람회는 아이스크림미디어의 AI 교육 방향성과 주요 서비스를 교육 현장에 직접 소개하는 자리"라며 "교사와 학생 모두에게 실질적인 도움이 되는 학습 환경을 제시하겠다"고 했다.





