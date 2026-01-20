네이버, 신규 C레벨 리더 3인 선임…"AI 경쟁력 고도화"

김광현 CDO·유봉석 CRO·황순배 CHRO 선임

각각 데이터·책임경영·인사 담당

네이버(NAVER)는 팀네이버 역량 통합과 인공지능(AI) 경쟁력을 고도화를 위해 2월1일자로 3명의 새로운 C레벨 리더를 선임한다고 20일 밝혔다.

이번 인사에 따라 김광현 검색 플랫폼 부문장이 최고 데이터·콘텐츠 책임자(CDO)로, 유봉석 정책/RM 부문장은 신임 최고 책임경영 책임자(CRO)로, 황순배 HR 부문장은 최고 인사 책임자(CHRO)로 각각 선임된다.

기존에는 최수연 최고경영책임자(CEO)와 김범준 최고운영책임자(COO), 김희철 최고재무책임자(CFO) 등이 네이버를 이끌어왔다.

김광현 CDO는 네이버 주요 서비스에 AI 에이전트 적용을 가속화하고 검색·데이터 기술 플랫폼의 통합과 고도화를 추진한다. 김 CDO는 네이버 사용자 데이터와 콘텐츠를 융합, 네이버 앱과 주요 서비스 전반에 AI 에이전트 경험을 구현할 예정이다.

유봉석 CRO는 회사 전반의 정책과 리스크 관리 체계를 총괄한다. 네이버가 사회적 책임을 다하는 플랫폼의 역할을 하도록 관련 정책 운영과 안정적 서비스 환경 구축을 담당한다.

황순배 CHRO는 회사 전반의 인사 전략과 조직 운영 체계를 맡아 중장기 인사 정책과 조직 경쟁력 강화를 이끌 예정이다.

네이버는 "C레벨 리더십 중심의 책임 경영 체제에서 쇼핑, 금융, 클라우드, AI 등 다양한 사업과 기술 영역에서 팀네이버의 역량을 유기적으로 결합할 것"이라며 "에이전트N을 중심으로 AI 경쟁력을 고도화할 것"이라고 설명했다.





한편, 네이버는 새로운 리더십 체계에 따른 세부 조직 개편도 순차적으로 진행할 예정이다.





