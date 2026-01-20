부산 기장군, ‘사이버 평생학습’ 운영… 군민 평생학습 기회 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

24개 분야 3500여 강좌 무료 제공… 연중 상시 수강 가능

부산 기장군이 군민의 평생학습 기회를 넓히기 위해 1월부터 12월까지 '기장군 사이버 평생학습'을 운영한다.

기장군은 20일 시간과 장소의 제약 없이 누구나 학습할 수 있는 온라인 기반 학습 환경을 조성해 일상 속 평생학습 문화를 정착시키기 위해 사이버 평생학습 플랫폼을 지속 운영한다.

현재 기장군 사이버 평생학습에는 경영, IT, 외국어, 인문교양, 자격증 등 24개 분야에서 3500여개 강좌가 개설돼 있다. 급변하는 사회 환경과 최신 교육 수요를 반영한 신규 강좌도 매월 추가돼 학습 선택의 폭을 넓히고 있다.

수강 대상은 기장군민과 기장군 소속 공무원으로, 간단한 회원가입 절차를 거치면 연중 언제든지 신청할 수 있으며 수강료는 전액 무료다. 학습자는 개인 일정에 맞춰 PC는 물론 모바일 기기를 통해서도 편리하게 강좌를 수강할 수 있다.

신청은 기장군 평생학습 홈페이지를 통해 가능하며, 전용 애플리케이션을 설치하면 이동 중에도 학습이 가능하다.

기장군 관계자는 "사이버 평생학습은 바쁜 일상 속에서도 자기계발과 역량 강화를 이어갈 수 있도록 마련된 학습 플랫폼"이라며 "군민 누구나 평생학습의 혜택을 누릴 수 있도록 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





기타 자세한 사항은 기장군 평생학습 홈페이지를 참고하거나 교육청소년과 평생교육팀으로 문의하면 된다.

기장군청.

