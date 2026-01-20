코스피, 숨고르기 장세…4880선 마감

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20일 오천피를 앞두고 코스피 지수가 13거래일만에 하락하며 전 거래일 대비 0.39% 내린 4,885.75으로장을 마감했다. 2026.01.20 윤동주 기자

코스피가 소폭 하락하며 4880선에서 장을 마감했다.

20일 코스피는 전일 대비 18.91포인트(0.39%) 하락한 4885.75에 거래를 마쳤다. 거래량은 6억4874만주로, 거래대금은 26조8830억원으로 잠정 집계됐다.

투자주체별로는 기관이 6070억원을 순매도한 반면 외국인과 개인은 각각 717억원, 3531억원을 순매수하며 지수를 방어했다. 선물시장에서는 기관이 3889억원을 순매수한 반면 외국인은 3510억원을 순매도했다. 프로그램매매는 차익거래에서 33억1300억원의 순매수가, 비차익거래에서 686억원의 순매도가 발생했다.

업종별로는 오른 업종이 더 많았다. 전기가스 업종이 14.4% 급등했고 보험 3.96%, 통신 3.62%, 일반서비스 2.17%, 유통 1.98%, 금융 1.85%, 금속 1.77%, 섬유의류 1.72%, 종이목재 1.65%, 화학 1.63%, 음식료담배 1.51% 등이 상승했다. 반면 전기전자 업종은 2.14% 빠졌고 제조 －1.35%, 운송장비 －1.33%, 증권 －0.54% 등이 약세를 보였다.

시가총액 상위권 종목은 하락한 종목이 더 많았다. 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 2.75%, 2.75% 내렸고 현대차 －0.21%, 삼성바이오로직스 －0.05%, 한화에어로스페이스 －1.58%, HD현대중공업 －1.08%, 기아 －3.3%, 두산에너빌리티 －0.1%, SK스퀘어 －1.95% 등이 하락했다. 반면 LG에너지솔루션은 1.13% 올랐고 KB금융 2.78%, 삼성물산 2.42% 등은 상승 마감했다.

이날 상승 종목 수는 670개사로, 하락 종목 수는 228개사로, 보합권은 30개사로 집계됐다. 1개 종목은 상한가를 기록했다.

코스닥지수는 상승 마감했다. 이날 코스닥지수는 전일 대비 8.01포인트(0.83%) 상승한 976.37에 거래를 마쳤다. 투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 2842억원, 64억원 순매수한 반면 개인은 2601억원을 순매도했다.

시가총액 상위권 종목들은 등락이 엇갈렸다. 알테오젠이 3.02% 하락했고 삼천당제약 －0.54%, 코오롱티슈진 －1.72%, 리가켐바이오 －0.42%, 리노공업 －2.12%, 케어젠 －0.78% 등이 내렸다. 반면 에코프로비엠과 에코프로는 각각 3.83%, 3.47% 상승했고 에이비엘바이오 2.19%, 레인보우로보틱스 1.36%, HLB 0.97% 등도 강세로 마감했다.





한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 5원 오른 1478.4원에 거래되고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

