광주시, 적십자 특별회비 100만원 전달…누적 1320만원 동참

경기 광주시는 20일 시장실에서 '2026년도 적십자 특별회비 전달식'을 열고 대한적십자사 경기도지사에 특별회비 100만원을 전달했다.
이날 전달식에는 방세환 시장을 비롯해 이재정 대한적십자사 경기도지사 회장, 송명수 대한적십자사봉사회 광주지구협의회 회장, 최민규 대한적십자사 중부봉사관장 등 관계자 7명이 참석했다. 행사에서는 특별회비 전달과 함께 적십자 기빙클럽 배지를 상호 전달하며 나눔의 의미를 공유했다.
광주시는 지난 2007년부터 매년 적십자 특별회비 납부에 참여해 왔으며 이번 전달로 누적 기탁액은 총 1320만원에 이른다. 또한, 광주시는 2025년 한 해 동안 총 1억4102만원의 적십자회비를 모금하며 지역 사회의 나눔 정신을 이어가고 있다.
방 시장은 "어려운 경제 여건 속에서도 이웃을 위해 헌신하며 모금에 참여해 주시는 적십자 봉사원들과 시민 여러분께 감사드린다"며 "전달된 특별회비가 재난 구호와 취약계층 지원 등 도움이 필요한 곳에 소중히 사용되길 바라며 시도 나눔 문화 확산을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
한편, 적십자회비는 재난 구호 활동과 복지 사각지대 취약계층 지원 등 각종 인도주의 사업에 활용되며 연중 모금한다. 지로용지를 통한 금융기관 납부뿐 아니라 ARS, 스마트폰 간편결제 등 온라인 방식으로도 참여할 수 있으며 납부한 회비는 법정기부금으로 인정돼 연말정산 시 세액공제 혜택을 받을 수 있다.
경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
