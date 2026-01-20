동성제약 최대주주 브랜드리팩터링 "논의 중인 인수 건, 아직 확정 아니다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동성제약의 최대주주인 브랜드리팩터링은 최근 동성제약을 둘러싼 인수 관련 보도가 이어지고 있는 가운데 현재 논의 중인 인수 건은 회생법원 인가 이전의 조건부 단계로, 아직 법적·절차적으로 확정된 사안은 아니라고 20일 밝혔다.

브랜드리팩터링은 "현재 거론되고 있는 인수 구조는 회생계획안 인가와 관계인집회 가결을 전제로 한 조건부 절차에 해당한다"며 "회생법원의 판단 이전에 인수가 완료된 것처럼 인식될 수 있는 보도는 소액주주와 상거래 채권자들에게 혼선을 줄 수 있다"고 밝혔다.

브랜드리팩터링은 회생절차의 본질에 대해 "회생절차는 법원의 관리 아래 엄격한 단계별 판단을 통해 진행되는 제도"라며 "인가 이전 단계에서 특정 결론이 기정사실처럼 전달되는 것은 절차의 취지와 맞지 않고 이해관계자들의 합리적 판단에도 영향을 줄 수 있다"고 설명했다.

이어 "동성제약의 향후 방향은 회생법원의 인가와 관계인집회 의결을 거쳐 최종적으로 확정될 사안"이라며 "현재 단계에서 특정 인수 결과를 전제로 한 해석이나 단정은 경계할 필요가 있다"고 덧붙였다.





브랜드리팩터링은 최대주주로서의 입장도 분명히 했다. 회사 측은 "특정 인수 주체에 대한 찬반을 떠나, 이해관계자 모두가 동일하고 정확한 정보 위에서 판단할 수 있도록 사실관계 중심의 정보 전달이 무엇보다 중요하다"며 "절차가 종료되기 전까지는 회생법원의 판단과 제도적 흐름을 존중하는 것이 우선"이라고 강조했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

