남양주시, 화도읍 금남2리 마을회관 새롭게 문열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 남양주시는 20일 화도읍 금남리 515번지 일원에서 금남2리 마을회관 준공식을 개최했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 20일 화도읍 금남리 515번지 일원에서 금남2리 마을회관 준공식을 개최하고 있다. 남양주시 제공

AD

이번 준공식은 금남5지구 물류센터 개발사업 중 공공기여 방안으로 추진된 마을지원사업의 일환으로, 새롭게 조성된 공간의 완공을 기념하고 지역 주민들과의 소통을 강화하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 주광덕 남양주시장을 비롯해 국회의원, 도·시의원, 화도읍 기관·사회단체장, 마을 주민 등 150여 명이 참석했다. 행사는 개회식을 시작으로 △감사패 전달 △주광덕 시장 축사 △현판식 및 테이프 커팅 △기념촬영 △오찬 순으로 진행됐다.

금남2리 마을회관은 지상 2층, 연면적 123㎡ 규모로 지어졌으며, 지하 1층은 주민들의 편의를 고려한 필로티 주차장으로 조성됐다.

총사업비 약 5억 원을 투입해 조성된 이번 공간은 주민들이 일상 속에서 소통하고 다양한 공동체 활동을 이어갈 수 있는 생활 밀착형 공간으로, 향후 지역 커뮤니티의 중심지 역할을 할 것으로 기대된다.

주광덕 시장은 "주민들의 오랜 바람이 담긴 마을회관 준공을 진심으로 축하드린다"며 "금남2리 마을회관이 주민들간에 서로 격려하고 따뜻한 마음을 나눌 수 있는 공간이 되기를 기대한다"고 말했다.





AD

이남석 금남2리 이장은 "그동안 마을회관 건립을 위해 마음을 모아주시고 노력해주신 관계자 여러분께 깊은 감사 인사를 드린다"며 "이 공간이 주민들과 함께 모여 소통하고 화합하는 편안한 쉼터가 되고 우리 마을이 더욱 살기 좋은 마을로 발전하는 밑거름이 되기를 바란다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>