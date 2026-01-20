오산시 지역난방요금, 내달부터 1% 내린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

DS파워 인하 결정…가계부담 완화 기대

경기도 오산시 일원 지역난방 요금이 다음 달부터 1% 인하된다.

오산시는 집단에너지 공급사인 DS파워㈜의 지역난방 열요금 인하 결정으로 다음 달부터 시민들의 난방비 부담이 완화된다고 20일 밝혔다.

이번 열요금 인하 결정은 오산시 지역난방 요금이 한국지역난방공사보다 높다는 시민들의 잇따른 문제 제기에서 시작됐다. 오산시는 지난해 2월부터 DS파워와 협의를 진행하며 요금 격차로 인한 가계 부담을 완화해야 한다는 입장을 전달해왔다.

DS파워는 총괄원가 손실과 세교2지구 입주 지연 등 경영상 어려움이 있는 상황에서도 시민 생활비 부담 완화를 위해 이번 결정을 내린 것으로 전해졌다.

인하 대상은 주택용·건물용·공공용 등 전 공급유형으로, 다음 달 1일부터 적용된다.

시는 이번 열요금 인하를 통해 입주민의 생활물가 부담을 낮추고 에너지 사용에 따른 편익을 높인다는 방침이다. 아울러 한국지역난방공사와의 요금 격차 완화, 저소득층 열요금 감면, 지역 내 안정적인 열 공급 방안 마련을 위해 DS파워 측과 앞으로도 지속해서 소통할 계획이다.





이권재 오산시장은 "시민의 에너지 복지 실현을 위해 공급 업체와 유관기관이 함께 요금 안정화에 최선을 다하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

