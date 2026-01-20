김병수 시장 "아이들 학습권 최우선…법 테두리 안에서 최대한 수용"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김포시, 새솔학교비대위 등과 간담회 개최

김병수 시장, 의견 청취 뒤 시 입장 설명

파크골프장 갈등 매듭 ‘열린 소통 행정’ 가속화

학교 측 "더 이상 번복 없을 것…결정 감사"

경기 김포시(시장 김병수)가 20일 새솔학교 비상대책학부모위원회 및 학교 측과 간담회를 열고 학생 안전과 교육환경에 최우선을 두고 파크골프장을 함께 조성해 나가기로 뜻을 모으면서 파크골프장을 둘러싼 갈등과 논란에 마침표를 찍었다.

김병수 김포시장이 20일 새솔학교 비상대책학부모위원회 및 학교측과의 간담회를 개최하고 있다. 김포시 제공

AD

이날 간담회는 파크골프장 조성 과정에서 제기된 학부모들의 우려를 김병수 시장이 직접 청취하고 시의 입장과 향후 운영 및 관리 방안을 투명하게 설명하기 위해 열린 자리로 김병수 시장의 적극적인 의지로 마련됐다.

학교와 학부모 측의 의견 합일이 되자마자 개최된 이날 간담회에는 김병수 시장을 비롯해 한종우 김포시의회 행정복지위원장, 유영숙 시의원, 새솔학교 행정실장, 교무부장, 학부모 비대위, 김포시학회협회장, 솔터고 학부모회장 등이 참석했다.

간담회에서는 ▲학생 이동 안전 확보 방안 ▲공공체육시설과 교육 활동의 연계 방안 ▲학생 체험활동 공간의 필요성 등에 대해 의견이 나왔다. 김병수 시장은 학교나 학부모의 의견에 귀 기울여 청취한 후, 시가 할 수 있는 최대한의 조처를 할 것이라고 밝혔다.

김병수 시장은 "김포시는 기본적으로 법적 예외 부분을 제외하고 할 수 있는 범위 내에서 최대한 수용할 방침"이라며 "아이들이 학습하는 데 불편함이 없어야 한다는데 동감한다. 공사 시작 전부터 끝나기 직전까지 시가 수차례에 걸쳐 협의에 나섰던 것 역시 이런 맥락에서 이뤄졌던 것이고, 앞으로 이용 과정에서도 불편함이 없도록 적극 해소해 나갈 것"이라고 밝혔다.

이어 그는 "시는 시민 삶의 편의증진을 위해 적극적으로 나서는 한편, 시민 세금을 낭비 없이 효율적으로 잘 이용하기 위한 노력을 지속해야 하는 기관이다. 이번 사안은 우리 아이들의 안전과 교육환경에 직결되는 만큼, 시는 학생과 학부모 의견을 적극 반영해 나가고자 한다. 다만 거듭된 조율인 만큼 학교 측에서도 적극 소통에 나서서 지속가능한 해결방안 도출에 함께해 주시길 부탁드린다. 하나의 공동체 안에서 한정된 재원으로 모두 원하는 방향으로 함께 나아갈 수 있도록 지속적인 소통을 이어가야 한다"고 말했다.

이에 학교 측은 "더 이상의 번복은 없을 것이라 약속드린다. 학교 측에서 학부모님들이 잘 이해하실 수 있도록 충분히 설명드리겠다"고 말했고, 학부모 측도 "어려운 상황에서 쉽지 않은 결정해 주신 시장님께 감사드린다"고 박수로 공감했다.





AD

한편, 김포시는 향후 사업 및 운영 과정에 있어 학생과 학부모의 의견을 지속적으로 수렴하고 학생 안전과 시민 이용이 조화를 이루는 열린 공공체육시설로 조성해 나갈 계획이다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>