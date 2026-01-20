양주시, 日 후지에다시와 초·중학생 온라인 국제수업 '글로벌 톡톡' 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시가 국제교류도시인 일본 후지에다시와 함께 양국 초·중학생이 참여하는 온라인 국제공동수업 '글로벌 톡톡(Talk-Talk)'을 본격 추진 중이다.

양주시청 전경. 양주시 제공

이번 사업은 양주시 교육발전특구 시범사업의 하나로, 디지털 기반 국제교류를 통해 학생들의 글로벌 소통 역량과 세계시민 의식을 키우기 위해 마련됐다. 양국 학생들은 한국어·영어·일본어를 활용해 실시간 화상수업과 비실시간 콘텐츠 교류 등 다양한 방식의 공동수업에 참여하게 된다.

'글로벌 톡톡(Talk-Talk)'은 ▲겨울방학 기간 국제공동수업 참여를 위한 영어 집중 캠프 운영 ▲정규 교육과정·동아리·방과 후 활동과 연계한 온라인 국제공동수업으로 구성됐다.

특히 사전 영어 캠프를 통해 학생들의 의사소통 자신감을 높이고, 이후 국제공동수업에서 자기소개와 학교·지역 소개, 청소년 문화 공유, 기후·환경 등 글로벌 공통 과제를 주제로 한 프로젝트 수업을 진행할 예정이다.

온라인 국제공동수업은 학교 여건에 따라 실시간 화상수업과 영상·카드뉴스·컬처박스 교환 등 비실시간 방식이 함께 운영되며, 학생 중심의 참여형 수업과 공동 프로젝트(PBL) 활동을 통해 실질적인 국제교류 경험을 제공한다.

양주시는 이번 사업을 통해 단발성 교류를 넘어 지속 가능하고 상시 운영 가능한 청소년 국제교류 모델을 구축하고, 지역 학생들이 세계와 연결되는 학습 경험을 일상적으로 누릴 수 있도록 지원할 계획이다.





양주시 관계자는 "글로벌 톡톡은 교실 안에서 세계를 만나는 새로운 교육 방식"이라며 "국제교류도시 후지에다시와의 협력을 통해 양주 학생들이 미래 사회에 필요한 글로벌 역량을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

