본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

광주 동구, '동명청년창작소' 청년창업 대표 플랫폼 성장

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.01.20 14:37

시계아이콘02분 00초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

49명 창업자 배출…94% 사업 유지

광주 동구, '동명청년창작소' 청년창업 대표 플랫폼 성장 광주 동구 동명청년창작소에서 창업 네트워킹 특강 '창작소로 수며들다'가 열리고 있다. 광주 동구 제공
AD

광주 동구가 동명동에서 운영 중인 청년 창업 지원 거점 '동명청년창작소'가 짧은 기간 안에 눈에 띄는 성과를 내며 지역 청년 창업의 대표 모델로 자리매김하고 있다.


20일 광주 동구에 따르면 동명청년창작소는 지난 2024년부터 커머스 창업 교육 프로그램 '커머스빌딩'을 통해 5기까지 총 49명의 청년 창업자를 배출했다. 이 중 94%가 폐업 없이 사업을 이어가고 있다. 통상 창업 3년 내 생존율이 40%대에 머무는 점을 감안하면 매우 이례적인 수치다. 특히 참여 기업들의 창업 1년 평균 매출 성장률은 206.8%에 달하는 것으로 나타났다.


실패를 딛고 성장한 청년 CEO들

커머스빌딩 3기 수료팀인 '피그밑' 노대곤 대표는 한우·육가공 사업으로 창업했지만, 초기 6개월 동안 사실상 매출이 전무했다.


노대곤 대표는 "유통 채널도 모르고, 브랜드 콘셉트도 엉망이었다. 그냥 '좋은 한우만 팔면 되겠지'라고 생각했다"며 당시를 떠올렸다. 이후 커머스빌딩 3기에 참여해 전문가 멘토단의 1:1 코칭을 통해 브랜드를 전면 재설계했고, 프로그램 수료 6개월 만에 매출 2억 원을 돌파했다. 현재는 동명청년창작소 코워킹 스페이스에 입주해 직원 3명과 함께 사업을 확장하고 있다.


이처럼 동명청년창작소를 거쳐 간 우수사례 기업은 10여 곳에 달한다. IT 개발 기업 '라인소프트'는 연 매출 1,200만 원을 기록하며 안정적 기반을 다지고 있고, 스페셜티 커피 브랜드 '레더굿 커피'는 전자책 플랫폼 '밀리의 서재'와 협업을 앞두고 있다.


동명청년창작소의 대표 프로그램인 '커머스빌딩'은 예비·초기 창업자를 위한 12회차(약 2개월) 과정의 실전형 커머스 창업 교육이다. 지난해까지 총 5기를 운영했으며, 기수당 약 12명의 청년이 참여해 전문가 멘토단과 함께 사업계획서 작성, 브랜드 설계, 유통 및 마케팅까지 전 과정을 '실습 중심'으로 배우고 있다.


프로그램의 핵심은 '이론이 아닌 실전'이다. 멘토단은 참여자의 실제 사업 아이템을 분석해 시장에서 통할 수 있는 브랜드 전략과 유통 채널을 함께 설계한다. 최근 수료한 커머스빌딩 5기 기업들은 조선대학교 RISE 사업단과 협력해 '제11회 창업박람회 in 광주'에 참가, 현장에서 직접 판매와 홍보를 경험하며 실전 감각을 키웠다.


113명의 청년이 만든 협업 생태계

동명청년창작소는 교육과 공간 지원을 넘어 '협업이 일상인 창업 생태계'를 만드는 데에도 집중하고 있다.


매달 마지막 주 수요일마다 열리는 창업 네트워킹 특강 '창작소로 수며들다'에는 올해 113명의 청년이 참여했으며, 만족도 4.72점(5점 만점)을 기록했다. 선배 창업가들이 실전 노하우와 실패 경험을 허심탄회하게 공유하는 이 프로그램은 참여자들 간 협업이 자연스럽게 이어지는 '네트워킹 중심형 성장모델'로 평가받고 있다.


커머스빌딩 수료팀의 후속 성장 단계인 'D-MADE 오디션'은 브랜딩·피칭·투자 역량을 집중 강화하는 프로그램이다. 예선?코칭?본선 오디션을 거쳐 선정된 팀은 홍보 콘텐츠 제작, 투자 매칭, 연계 공모사업 지원 등 실질적인 후속 지원을 받는다. 동구는 올해 이 프로그램을 더욱 확장해 동명청년창작소의 대표 브랜딩 프로그램으로 운영할 계획이다.


2026년 키워드 '지속가능성'과 '협업'

동명청년창작소는 올해부터 '지속가능성(Sustainability)'과 '협업(Collaboration)'을 핵심 키워드로 청년창업 지원의 다음 단계를 준비하고 있다.


먼저 '지속가능성'을 위해 창업 단계별 성장 시스템을 구축한다. 예비창업자를 위한 '커머스빌딩 START'로 첫 발을 돕고, 기창업자를 위한 '커머스빌딩 UP'으로 사업 고도화를 지원한다. 교육 수료 이후에도 D-MADE 오디션, 투자 매칭, 공모사업 연계 등 후속 지원이 이어져 '일회성 교육'이 아닌 '지속 성장 플랫폼'으로 기능하도록 할 계획이다.


'협업' 측면에서는 입주기업·수료생·멘토가 함께 참여하는 '지속가능 네트워킹 프로그램'을 통해 청년 창업자들이 단독이 아닌 협업으로 성장하는 구조를 만든다. 개별 기업의 성과를 넘어 청년창업팀 간 공동 브랜딩, 지역 자원 연계, 기업?기관 협업을 통해 '동명에서 시작된 창업 생태계가 협업을 통해 광주 전역으로 확산되는 모델'을 구축하는 것이 목표다. 특히 수료생과 입주기업이 후배 창업자의 멘토로 다시 참여하는 '선순환 구조'를 강화해, 창업 성공 경험이 다시 지역 창업 생태계로 환원되도록 지원할 예정이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

동구 관계자는 "동명청년창작소는 단순한 공간을 넘어, 청년이 머물며 성장하고 협업할 수 있는 생태계를 만드는 플랫폼"이라면서 "올해는 커머스빌딩 스타트업 등 단계별 창업지원 체계를 완성하고, 지속가능한 협업 모델을 통해 동구에서 시작된 청년 창업이 전국으로 확산될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2009:48
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤

    "전 세계에서 K푸드에 대한 수요가 식을 줄 모른다." 미국의 경제 뉴스 채널 CNBC는 지난 18일(현지시간) 한국 식품의 글로벌 확산세에 대해 이같이 조명했다. 이 방송은 특히 라면을 K푸드 성장을 견인하는 핵심 품목으로 지목했다. 전 세계적으로 인기가 높은 K팝과 한국 드라마에서 라면이 자주 노출되면서 미국과 유럽은 물론, 중앙아시아와 중동 지역까지 수요가 이어지고 있다는 것이다. 또 물가 인상과 생활비 상승도 비교

  • 26.01.2007:16
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④

    지난 15일(현지시간) 오후 7시 미국 뉴욕 맨해튼 32번가 K타운. 한국 치킨 브랜드 BBQ 매장은 '치맥'을 즐기려는 현지인들로 북적였다. 지하 1층에 마련된 테이블은 일찌감치 만석이었고 20~30대 직장인과 대학생들은 치킨을 앞에 두고 맥주잔을 부딪치며 저녁 시간을 즐겼다. 치킨뿐 아니라 떡볶이와 김치볶음밥 등 다양한 한국 메뉴를 함께 주문하는 모습도 눈에 띄었다. 이 매장을 자주 찾는다는 대학생 메디슨 씨는 "학교 근처

  • 26.01.1915:08
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

    K웨이브 글로벌 현장 점검 "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식

  • 26.01.1914:08
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]

    "대중문화는 '화려한 분수'처럼 금방 꺼질 수 있습니다. 지하수처럼 '일상 문화'가 계속 흐르도록 해야 K 브랜드와 산업의 생명력을 30년 이상 유지할 수 있습니다." 이일열 전 파리문화원장은 최근 아시아경제와 인터뷰에서 K브랜드의 글로벌 지속가능성에 대해 이같이 말했다. 그는 "방탄소년단(BTS), 블랙핑크 등 K콘텐츠는 강력한 진입로가 될 수 있지만, 휘발성이 크다"며 "어느 순간 거품이 꺼질 수 있다는 점에서 지금은 '썸

  • 26.01.1914:08
    돼지갈비 요리하는 파리지앵…자기 전엔 韓스킨케어 톡톡[K웨이브3.0]②
    돼지갈비 요리하는 파리지앵…자기 전엔 韓스킨케어 톡톡[K웨이브3.0]②

    "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식당을 찾아다녔다. 하지만 현지 한식당 대부분이 중

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기