'역사 2배 증축' 광주송정역, 광장도 4배 확장 추진

광산구, 역사 증축 맞춰 광장 재설계 건의

현재 3천600㎡→1만3천120㎡ 확대 계획

보행·녹지·환승 기능 개선 국가사업 제안

광주 송정역 전경. 국가철도공단 제공

"기차역 건물은 커지는데, 정작 시민들이 숨 쉴 광장은 그대로라면 어떨까요."

광주 광산구가 광주송정역을 호남 대표 관문에 걸맞은 거점역으로 만들기 위해 '광주송정역 광장 확장 사업'을 추진하고 있다. 오는 2028년 예정된 역사 증축에 맞춰 시민이 머물 수 있는 광장을 확보하고, 교통 혼잡 문제를 해소하기 위한 재설계가 필요하다는 판단에서다.

광산구는 새해를 맞아 광주송정역 광장 확장 필요성을 담은 분석 자료와 타 지역 유사 사례를 정리한 건의서를 국토교통부와 국회에 전달했다. 국가사업 필요성에 대한 공감대를 넓히기 위한 단계적 홍보 활동도 이어갈 계획이다.

광주송정역 광장 확장 사업 관련 조감도. 광주 광산구 제공

광주송정역은 서남권 핵심 철도 거점이다. 하루 평균 이용객은 2024년 기준 2만7,000명을 넘어섰다. 국가철도공단은 2030년 광주송정역 이용객이 약 3만7,000명까지 늘어날 것으로 보고 역사 증축 공사에 착수했다.

문제는 광장이다. 국가철도공단의 증축 사업계획에 따르면, 2028년 공사가 마무리되면 광주송정역사 면적은 현재의 두 배 수준으로 늘어나지만 광장 면적은 3,600㎡로 변함이 없다. 역사 증축과 함께 광장 확장, 교통체계 개선이 동시에 반영되지 않았다는 지적이 나온다.

광산구는 광주송정역 주변 하루 유동 인구가 이미 4만명을 넘어선 점을 들었다. 광주시 용역 결과에 따르면 2035년에는 주중 이용객 약 4만명, 주말 이용객은 4만6,000명까지 증가할 것으로 전망된다. 이용객 증가에 대비한 역사 증축은 필요하지만, 광장 규모가 그대로라면 공간 수용 한계가 분명하다는 설명이다.



광역권 거점역과의 격차도 크다. 동대구역과 비교하면 광주송정역의 역사 면적은 5분의 1, 광장 면적은 7분의 1 수준이다. 시민이 머물 수 있는 개방 공간의 차이가 뚜렷하다는 평가다.

교통 여건도 문제로 꼽힌다. 광주송정역 환승구역 내 택시 승강장은 16면에 불과하다. 버스 승강장 2면은 대로변에 위치해 상습적인 교통 혼잡이 발생하고 있다.

박병규 광산구청장이 20일 구청 1층 모두의 쉼터에서 기자 차담회를 열고 광주송정역 광장 확장 사업 필요성을 설명하고 있다. 광주 광산구 제공

광산구는 광주송정역 광장을 약 1만3,120㎡ 규모로 확장하고, 보행·녹지 공간을 확보하는 방안을 제시했다. 버스와 택시 승하차·환승 기능을 개선하는 방안도 함께 담았다. 추산되는 사업비는 약 1,055억원이다.





박병규 광산구청장은 "역사 증축이 완료되는 시점에 맞춰 광장 확장과 교통체계 개선이 함께 이뤄지지 않으면, 광주송정역은 스쳐 가는 공간에서 벗어나기 어렵다"며 "호남 대표 관문으로서 기능을 갖출 수 있도록 정부와 정치권의 관심과 지원이 필요하다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

