'현금 2000불 준다' 속아 스캠단지 팔려다녀… 국정원 "각별 주의"

국정원, 캄보디아 스캠단지 피해자 A씨 사례 공개

국가정보원은 캄보디아 스캠 범죄조직 적발·검거 소식에도 여전히 일부 청년층이 해외 범죄조직의 고수익 취업제안에 속아 동남아시아로 출국하는 사례가 있다며 당사자 동의를 얻어 피해자 A(25)씨의 사례를 공개한다고 20일 밝혔다.

AD

국정원에 따르면 A씨는 텔레그램으로 알게 된 미상인으로부터 '베트남에 있는 호텔에 2주 정도만 있으면 현금으로 2000달러를 주겠다'는 취업 제안을 받고 베트남 호찌민으로 출국했다. 하지만 A씨는 베트남에 도착하자마자 범죄조직에 여권과 휴대폰을 빼앗긴 데 이어 여러 범죄조직에 팔려다니며 베트남과 캄보디아를 전전했다.

A씨는 범죄조직에 저항했으나, "불법 월경했다는 사실이 알려지면 현지 경찰에 체포된다"는 협박을 듣고 감금 생활을 이어가다 캄보디아 포이펫, 프놈펜, 베트남 목바이를 거쳐 최종적으로 베트남 국경 인근 캄보디아 몬돌끼리주 스캠 조직으로 팔아넘겨졌다.

A씨가 감금된 몬돌끼리주 스캠 단지는 베트남 국경의 오지로 가정집이나 상가가 없는 밀림지대여서 타인의 도움이 없이는 탈출이 불가능했다. A씨는 "6개월 동안 일을 잘하면 집에 보내주겠다"며 범죄 가담을 강요받았다고 한다. 특히 A씨는 "스캠 단지에 있던 한국인 중 1명이 실적이 저조하다는 이유로 전기충격기와 몽둥이로 맞는 것을 목격하고 심리적 압박이 심했다"고 진술했다.

A씨는 결국 지난해 12월17일 아들이 범죄조직에 감금돼 있다는 국내 모친의 신고 전화를 토대로 위치추적 등을 통해 구출됐다. 이 과정에서 총 26명의 한국인 조직원들이 검거됐다.





AD

국정원은 "동남아 취업 사기와 감금·폭행·고문에 대한 많은 언론보도에도 불구하고, 우리 2030 청년들이 쉬운 돈벌이에 현혹돼 동남아로 출국하는 사례가 이어지고 있다"면서 "앞으로도 초국가 범죄 특별대응 태스크포스(TF)와 협력해 동남아 스캠 범죄 예방과 피해자 보호에 총력을 다할 것이며, 한국인을 건드린 범죄조직은 끝까지 추적하여 색출할 것임을 각인시키겠다"고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>