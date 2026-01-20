HD현대중공업, 4816억 규모 원유운반선 등 수주

HD현대중공업은 20일 오세아니아 소재 선사와 15만7000 DWT 원유운반선 2척, 11만5000 DWT P/C선 2척 공사를 수주했다고 공시했다.





계약 금액은 4816억원이다. 최근 매출액 대비 3.32%다. 계약기간은 2029년 6월30일까지다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

