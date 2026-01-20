이 대통령 "앞으로 추경 기회 있을 것…문화예술 예산 검토해보라"

이 대통령, 국무회의 주재

지난 15일 이어 추경 시사

"문화·예술계 위험 상태"

이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 20일 "앞으로 추가경정예산(추경)을 (편성)할 기회가 있을 것"이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 제2회 국무회의를 주재하면서 이같이 말했다. 이 대통령은 "통상 (추경이 편성이) 있지 않으냐"며 "그때 문화 예술 예산을 잘 검토해보라"고 지시했다.

이 대통령은 최휘영 문화체육관광부 장관에게 "영화계나 문화 예술계가 지금 토대가 무너질 정도라고 하던데 각별히 관심을 가져야 할 것 같다"며 "전 세계적으로 한국문화가 주목 받는데 국내 문화예술기반이 붕괴하면 큰일 아니냐"고 물었다. 또 "(문화 예술계가) 지금 되게 위험한 상태"라며 "겉은 화려한데 속은 썩어가는 상태일 수도 있다"는 지적도 내놨다.

이에 최휘영 문화체육관광부 장관은 "올해 예산 기반에 더해 할 수 있는 것들을 찾아보고 있다"고 보고했다.

이 대통령은 지난 15일 수석보좌관회의에서도 추경을 통해 문화 예술계를 지원하겠다는 의사를 내비친 바 있다. 당시 이 대통령은 "문화 예술 영역의 지원이 너무 부족해 직접 지원을 늘려야 한다"면서 "추경을 해서라도 문화예술 토대를 건강하게 되살려야 한다"고 언급했다.





다만 청와대는 이 대통령의 발언이 알려진 지 1시간여 만에 언론 공지를 내고 "문화·예술계 지원 필요성을 강조한 원론적인 취지의 말씀으로, 청와대는 추경 편성을 검토한 바 없다"고 해명했다.





