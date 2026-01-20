李대통령 "제3국 진출 韓기업, 노동탄압·인권침해 점검하라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이 대통령, 국무회의 주재

"국가적 위신의 문제…국가적 망신과 손실 발생하지 않도록"

이재명 대통령이 20일 제3국에 진출한 한국 기업의 노동 탄압·인권침해 사례가 있는지 관계부처가 챙겨 일부 기업의 문제로 국가적 망신과 손실이 발생하지 않도록 해달라고 당부했다.

연합뉴스

AD

이 대통령은 이날 청와대에서 국무회의를 주재하고 "우리 기업이 제3세계에 진출해 저임금 의존 사업을 할 경우 노동 탄압과 인권 침해를 하는 일이 있는지 외교부든, 노동부든, 산업부든 관련 부처에서 챙겨달라"고 주문했다.

그러면서 이 대통령은 "외국 기업이 국내에 들어와 노동 탄압·부당 해고하고 법원이 복직 판결을 해도 안 지키고 철수해서 다른 회사를 만들어 일감을 옮기는 일 등을 우리도 많이 겪어 봤다"고 언급했다.

이와 관련해 '국가적 위신'에 대한 문제라며 캄보디아에 진출한 기업의 부당해고 사례를 들었다. 이 대통령은 "개인이 한 일이고 인수 이전에 있었던 일이라고 하던데, 사실 그 회사를 인수했으면 경영진이 책임이 있는 것"이라며 "우리를 원망하지 않겠냐"고 말했다.





AD

이어 이 대통령은 "대한민국이 국제적으로 인정을 받는 시기인데 구성원 일부의 아주 저급한 욕망 때문에 국가적 망신과 손실이 발생하지 않도록 각 부처에서 챙겨달라"고 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>