金총리, 산은 회장 만나 "첨단전략산업 지원·산업구조 재편" 역할 당부

김민석 국무총리는 20일 박상진 산업은행 회장을 만나 첨단·전략산업 지원, 산업구조 재편 등에 대해 정책금융기관의 역할을 당부했다.

김민석 국무총리(오른쪽)와 박상진 산업은행 회장이 20일 오전 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 간담회를 갖고 있다. 국무조정실

국무조정실에 따르면 김 총리는 이날 오전 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 박 회장을 비롯한 산은 관계자들을 만나 "산업은행 등 정책금융기관이 첨단·전략산업 지원 등 금융권의 생산적 금융을 선도해 나가는 것이 중요하다"고 말했다. 아울러 산업은행이 "산업경쟁력 강화를 위한 산업구조 재편, 지역금융 활성화 등 과정에서 주도적 역할을 해달라"고 당부했다.

간담회에서는 최근의 수출 호조 흐름, 내수 회복세 등 경제상황 전반에 대한 논의가 오갔다. 올해 성장률이 2.0% 수준으로 반등할 것으로 전망되는 가운데 김 총리는 "성장률 반등이 K자형 반등에 그치지 않도록 지역, 비(非)IT, 취약산업 등에 대한 지원과 구조혁신도 촉진할 필요가 있다"고 말했다. 그러면서 "정부는 국가전략산업 투자 활성화와 AX(AI 대전환), GX(녹색 대전환) 등 초혁신경제 구현을 통해 2026년이 경제대도약의 원년이 되도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

박 회장은 "산업은행은 국민성장펀드 등을 바탕으로 미래 전략산업을 육성하고 산업구조 재편 지원을 통해 국가 산업경쟁력을 높이며, 정부와의 소통과 협력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





이날 간담회는 오전 7시30분부터 약 1시간 동안 진행된 것으로 전해졌다. 김 총리가 경제금융계 주요 인사와 간담회를 가진 것은 지난해 12월9일 이창용 한국은행 총재에 이어 이번이 두 번째다. 총리실 관계자는 "주요 경제금융 이슈에 대해 전문가들과 깊은 대화의 자리를 주기적으로 마련할 계획"이라고 밝혔다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

