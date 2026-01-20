부산시, 어린이 교통안전에 '올인'… 올해 총 사업비 118억원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방호울타리, 불법주정차 '카메라'



보도 설치, 교통안전시설물 확충

부산시가 어린이 교통안전 강화를 위해 올해 118억원을 투입한다.

부산시(시장 박형준)는 미래 세대 주인공인 어린이들의 안전한 교통 환경을 조성하기 위해 2026년 사업비 총 118억원을 투입해 교통안전 강화 정책을 지속 추진한다고 20일 알렸다.

시는 어린이보호구역 내 교통사고 예방과 피해 최소화를 위해 '어린이 통학로 종합안전대책'에 따라 교통안전시설을 확충한다. 올해 노란색 횡단보도 설치와 미끄럼방지포장 등 시인성 강화 사업 253곳, 방호울타리 설치 24곳, 불법주정차 단속 감시 카메라(CCTV) 5대, 보도 설치 1곳 등 모두 283곳을 개선할 계획이다.

부산시는 2023년부터 지난해까지 시인성 강화 429곳, 방호울타리 249곳, CCTV 41대, 보도 설치 25곳 등 744곳의 어린이보호구역 개선사업을 추진해 왔다.

어린이보호구역 내 과속과 신호위반을 막기 위한 시설 설치도 이어진다. 시는 올해 무인교통단속장비 15대와 신호기 25곳을 설치한다. 2020년 도로교통법 개정으로 어린이보호구역 내 무인교통단속장비 설치가 의무화된 이후 시가 지난해까지 설치한 무인교통단속장비는 668대, 신호기는 512곳에 이른다.

어린이 교통안전교육 환경 개선도 함께 추진한다. 시는 초읍 '꿈나무 교통나라'와 '구포 어린이교통공원'의 노후 시설을 보수해 쾌적한 교육환경을 조성하고, 초읍 '꿈나무 교통나라'에는 가상현실(VR) 교육장비를 추가 도입한다. 두 교육장의 야외교육장 바닥을 교체하고 VR 장비 확충을 통해 대기 시간을 줄여 더 많은 어린이가 체험할 수 있도록 할 계획이다.

어린이 교통안전교육은 가상현실(VR)·증강현실(AR), 동작 인식 기술을 활용한 콘텐츠로 유치원과 초등학교를 찾아가는 교육과 교육장 단체 교육으로 진행된다. 지난해 한해 동안 약 2만5000명이 교육에 참여했다. 이와 함께 '꿈나무 교통나라'는 어린이날 기념행사와 교통안전 퀴즈 골든벨을, '구포 어린이교통공원'은 가족 참여형 교통교실과 자전거 체험교실 등을 운영해 어린이들이 교통안전을 자연스럽게 익히도록 돕고 있다.





황현철 시 교통혁신국장은 "어린이들이 건강하게 자랄 수 있는 환경을 만드는 것은 시의 중요한 책임"이라며 "교통안전은 특히 중요한 만큼 시와 경찰, 관계기관은 물론 지역사회가 함께 어린이가 안전한 교통 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.

동구 범일초등학교 인근 어린이 보호구역.

남구 글로벌어린이집 인근 어린이 보호구역.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

