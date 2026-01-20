블랙핑크, 日 도쿄돔 공연 매진…16만5000명 동원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

블랙핑크 일본 콘서트. YG엔터테인먼트 제공

그룹 블랙핑크가 세 번째 월드투어의 일본 도쿄돔 공연을 전석 매진시키며 사흘간 관객 총 16만5000명을 동원했다고 YG엔터테인먼트가 20일 밝혔다.

블랙핑크는 1월16~18일 일본 도쿄돔에서 '블랙핑크 월드 투어 데드라인 인 도쿄'를 개최했다. 2019년과 2023년에 이어 세 번째 도쿄돔 콘서트다.

이번 공연에서 블랙핑크는 '킬 디스 러브(Kill This Love)', '핑크 베놈(Pink Venom)' 등 히트곡으로 무대를 열었다. 데뷔곡 '휘파람'과 '붐바야'부터 이번 투어 중 발표한 '뛰어(JUMP)'까지 인기곡을 선보였다.

멤버들은 "3일 동안 큰 에너지를 받았다"며 "팬들에게 사랑과 감사의 마음을 전하고 싶다"고 소감을 밝혔다.

공연 기간에 맞춰 릴레이 팝업스토어를 운영하고 협업 상품(MD)을 내놓았다. 공연 첫날에는 도쿄타워를 비롯해 고베 포트타워, 나고야 미라이 타워, 삿포로 TV 타워 등 일본 4대 타워에서 라이트업 캠페인을 동시에 진행했다.

도쿄돔 공연을 마친 블랙핑크는 오는 24~26일 홍콩 카이탁 스타디움에서 투어를 이어간다. 이를 통해 총 16개 도시에서 33회에 걸쳐 진행한 월드투어의 마지막을 장식한다.





한편 블랙핑크는 다음 달 27일 오후 2시 미니 3집 '데드라인(DEADLINE)'을 발매한다. 정규 2집 '본 핑크(BORN PINK)' 이후 약 3년 5개월 만에 선보이는 완전체 앨범이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

