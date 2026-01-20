본문 바로가기
"색조 정조준"…한국콜마, 이스트만과 친환경 메이크업 소재 개발

이민지기자

입력2026.01.20 09:48

미세플라스틱 대체 소재 개발
글로벌 색조 시장 정조준

한국콜마가 미국 최대 화학기업 이스트만과 손잡고 친환경 메이크업 소재 개발에 나선다고 20일 밝혔다.


한국콜마는 지난 16일 서울 서초구 소재 종합기술원에서 이스트만과 친환경 메이크업 소재 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 한상근 한국콜마 기술연구원 부사장과 트래비스 스미스(Travis Smith) 이스트만 수석부사장 등 관계자들이 참석했다.


"색조 정조준"…한국콜마, 이스트만과 친환경 메이크업 소재 개발 한국콜마-이스트만 업무협약식에서 한상근 한국콜마 기술연구원 부사장(오른쪽)과 트래비스 스미스 이스트만 수석부사장(왼쪽)이 기념사진을 촬영하고 있다. 한국콜마 제공.
이스트만은 첨단 소재와 기능성 첨가제 등 다양한 산업 분야를 아우르는 글로벌 대표 석유화학기업으로 1920년 미국에서 설립됐다. 폐플라스틱을 분자 단위로 분해해 동일한 품질의 원료로 재활용하는 기술 등 지속가능 소재 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 갖춘 기업으로 평가받는다.


이번 협약으로 양사는 색조 화장품에 사용되는 미세플라스틱을 대체할 친환경 재생 소재를 공동 개발한다. 색조 화장품의 발림성과 밀착력, 지속력 구현을 위해서는 합성소재가 필요하다.


두 회사는 나무에서 추출되는 셀룰로오스와 자연 분해가 가능한 폴리머를 차세대 천연 재생 소재로 개발한다는 목표다.


한국콜마는 이번 협업으로 확보한 친환경 소재를 제품에 적용해 글로벌 색조 시장 경쟁력을 강화할 계획이다. 환경 규제가 강화되고 있는 북미와 유럽 시장을 겨냥해 고객사의 선택 폭을 넓히고, 지속가능한 기업으로서의 입지를 공고히 한다는 방침이다.


한국콜마 관계자는 "친환경 소재 분야에 강점을 지닌 이스트만과 협력해 시너지를 극대화할 계획"이라며 "지속가능하면서도 우수한 기능성을 동시에 갖춘 차세대 메이크업 소재로 글로벌 고객사의 경쟁력 강화를 지원하겠다"고 말했다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
